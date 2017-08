Samsung uvádza nové bluetooth slúchadlá U Flex Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Samsung rozširuje svoje portfólio slúchadiel o úplne nový typ U Flex, ktorý je definovaný vysoko kvalitným zvukom a predovšetkým unikátnou ohybnosťou.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd, popredný výrobca špičkových audio produktov, prináša na trh novinku v podobe slúchadiel s označením U Flex. U Flex slúchadlá sú vybavené USP.02 technológiou zaisťujúcou prvotriedny audio zážitok pomocou dvojcestného reproduktora. Slúchadlá okrem prémiového zvuku vynikajú aj svojou pružnosťou. Vďaka vysoko flexibilnému materiálu, z ktorého sú vyrobené, sú ohýbateľné až do uhla 100 stupňov a ponúkajú tak nielen pohodlné nosenie, ale aj výnimočne dlhú životnosť. Slúchadlá Samsung U Flex sú na slovenskom trhu už dostupné za odporúčanú maloobchodnú cenu 69 €. K dispozícii sú v niekoľkých farebných variantoch – čiernom, bielom a modrom.

Prvotriedny zážitok z počúvania

Samsung prináša tú najlepšiu audio technológiu, s ktorou zažijete výnimočný zážitok z počúvania. Slúchadlá U Flex sú vybavené dvojcestným reproduktorom – 11-milimetrovým basovým reproduktorom a 8-milimetrovým výškovým reproduktorom, ktorý zvuku dodáva silné basy, hlboké stredy a čisté výšky. Ich spojenie umocňuje celkový zážitok naprieč celým audio spektrom. Navyše, vďaka unikátnej Scalable Codec technológii, ktorá nepretržite analyzuje rušenie okolia signálmi Wi-Fi, slúchadlá ponúkajú stále Bluetooth pripojenie a umožňujú tak bezproblémové prehrávanie hudby.

Vysoko ohybné, vysoko pohodlné

Slúchadlá Samsung U Flex nezabezpečujú len kvalitný zážitok z počúvania. Dizajn a použitý materiál z nich navyše robia mimoriadne pohodlnú a svojím vzhľadom i unikátnu záležitosť. Ich vysoko ohybný záhlavný most, ktorý je zhotovený z flexibilného materiálu, umožňuje slúchadlá ohýbať až do uhla 100 stupňov. Zároveň kvalitný materiál zabraňuje strateniu pôvodného tvaru alebo narušeniu štruktúry slúchadiel, aj napriek ohýbaniu. Môžete ich tak nosiť kedykoľvek so sebou, dokonca aj zložené v malom vrecku.

Slúchadlá Samsung U Flex obsahujú niekoľko tlačidiel, ktoré ich užívateľovi umožňujú napríklad zvýšenie/zníženie hlasitosti hudby, zastavenie skladby alebo jej preskočenie. Vďaka tlačidlu Active Key je užívateľovi umožnený okamžitý prístup k aplikáciám Bixby, S-voice a ďalším hlasovým asistentom alebo funkciám. V neposlednom rade môže užívateľ vďaka Active Key zistiť aktuálny čas, začať hlasové nahrávanie alebo otvoriť často používané aplikácie. Vďaka magnetom v samotných slúchadlách je možné ich spojiť, čo pôsobí nielen prakticky, ale aj zaujímavo v prípade, že sa práve nepoužívajú.

Nielen slúchadlá, ale aj veľa ďalších benefitov

Slúchadlá U Flex sú vybavené radom benefitov, ktoré posúvajú zážitok ďalej za hranice používania bežných slúchadiel. Vďaka Pi2 vodeodolnej nano technológii sú slúchadlá chránená pred vodou a tak môžu byť využívané aj počas dažďa. Prostredníctvom vibračných notifikácií je potom užívateľ informovaný o prichádzajúcich hovoroch, a to aj v hlučnom prostredí. A v neposlednom rade, kapacita batérie umožňuje na jedno nabitie až 10 hodín prehrávania zvuku, 9 hodín hovoru a 250 hodín v pohotovostnom režime.

