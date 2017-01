Američanku zabila baktéria odolná voči všetkým antibiotikám

Ohodnoť článok

Podľa správy amerických úradov zabila istú ženu v USA superbaktéria, voči ktorej nezabralo ani 26 rôznych druhov antibiotík. Informáciu priniesla BBC.

70-ročná obyvateľka Nevady sa po dlhšom pobyte v Indii vrátila do Spojených štátov v auguste minulého roku s infikovaným opuchom na pravom bedre. V septembri umrela. V správe Centra pre kontrolu chorôb a prevencie sa uvádza, že infekcia bola „odolná voči všetkým dostupným antimikrobiálnym liekom“.

Antibiotická apokalypsa

Žena musela údajne v Indii vyhľadať lekársku pomoc, keď si zlomila pravú nohu. Do kosti sa jej dostala infekcia a rozšírila sa až do bedrovej kosti. Pri nástupe do nemocnice v USA bola vážne chorá – jej imunitný systém fungoval na plné obrátky v snahe poraziť infekciu, ktorá jej spôsobila zápal v celom tele. Zápal sa vystupňoval a žena nakoniec umrela na septický šok. Vzorky infekcie odobraté z rany poslala nemocnica do spomínaného Centra pre kontrolu chorôb a prevencie na analýzu. Testy ukázali, že žena bola infikovaná baktériou Klebsiella pneumoniae, ktorá bežne žije v našom vnútri bez toho, aby spôsobovala zdravotné problémy. Pri analýze sa zistilo, že superbaktéria bola odolná voči všetkým 26 antibiotikám dostupným v USA, vrátane „lieku poslednej záchrany“ – kolistínu.

Globálny cestovateľský faktor

Centrum pre kontrolu chorôb a prevencie vyhlásilo: „[Infekcie], ktoré sú odolné voči všetkým antimikrobiálnym prípravkom, sú veľmi zriedkavé.“ Prípad však ostáva varovaním pred nebezpečenstvom, ktoré Centrum nazýva neliečiteľnou „bakteriálnou nočnou morou“.

Podľa názoru niektorých vedcov sa nachádzame na vrchole „post-antibiotickej éry“ a prípady podobné tomu nevadskému sa budú vyskytovať čoraz častejšie.

Doktor David Brown, hlavný vedec Antibiotického výskumu v Spojenom kráľovstve tvrdí: „Je veľmi nezvyčajné, že bakteriálna infekcia je odolná voči toľkým druhom antibiotík. Našťastie je to extrémny prípad, no čoskoro sa môže stať oveľa bežnejším. Prípad bol následkom viacnásobných hospitalizácií dotyčnej ženy v Indii. Pri súčasných možnostiach cestovania po celom svete však počet podobných situácií môže narastať.“

„Hrôzostrašný koniec“

Testy ukázali, že baktéria mala nízku úroveň odolnosti voči fosfomycínu, ale ten je v USA schválený iba na použitie pri perorálnej liečbe nekomplikovanej cystitídy.

Profesorka Laura Piddocková z iniciatívy Antibiotic Action a Birminghamskej univerzity hovorí: „Hoci sú baktérie odolné voči väčšine antibiotík veľmi vzácne, tento prípad dokazuje, aký hrôzostrašný koniec môže čakať pacientov v prípade, že sa nedajú použiť potenciálne prospešné lieky. V podobných situáciách, keď lekári nie sú schopní vyliečiť život ohrozujúcu infekciu, musia byť flexibilní a siahnuť aj po antibiotikách, ktoré sú oficiálne povolené v iných krajinách a voči danej baktérii spôsobujúcej pacientovu infekciu sa prejavili ako účinné.“