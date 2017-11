Veľtrh Bibliotéka sa opäť postará o renesanciu kníh a čítania Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Tradičná jesenná oslava kníh sa tento rok v hlavnom meste uskutoční 9. až 12. novembra.

Bratislavská Incheba opäť po roku otvorí svoje brány všetkým milovníkom kníh na 25. medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka. Ostatný rekordný ročník navštívilo viac ako 45-tisíc ľudí, čo len potvrdzuje trend návratu k tradičnému čítaniu a rastúci záujem o knižné novinky. Organizátori aj tento rok sľubujú pútavý program pre všetky vekové kategórie, stretnutia s obľúbenými autormi, autogramiády, krsty kníh, dramatizované čítania či tvorivé dielne pre deti. Podujatie sa tradične uskutoční súbežne s výstavou vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika. Návštevníci môžu znovu počítať s predĺženými otváracími hodinami – vo štvrtok a piatok od 9:00 do 20:00, v sobotu od 10:00 do 20:00 a v nedeľu od 10:00 do 18:00.Mimoriadni hostia zo severu

Po minuloročnom úspechu návštevy autora severského krimi Samuela Bjorka z Nórska Bibliotéku navštívia ďalší populárni autori detektívok. Švédska dvojica scenáristov a spisovateľov Hans Rosenfeldt a Michael Hjorth stoja za dielami ako Tí, ktorí zlyhali; Hrob v horách; Učeň; Nemý svedok či Temné tajomstvá. Na veľtrhu sa objavia v piatok podvečer.

Najväčšie hity aktuálnej slovenskej knižnej sezóny

Na Bibliotéke nebudú chýbať najočakávanejšie literárne počiny slovenských autorov a autoriek, ktoré majú ambíciu zaradiť sa medzi hity sezóny. Jozef Banáš predstaví svoju novinku Kód 917, 900-stranovú ilustrovanú knihu, kde spojil svoje doterajšie diela. Najznámejšia autorka historickej romance Jana Pronská uvedie na trh nový titul Kumánska princezná. Na jednom pódiu budú debatovať redaktori TV JOJ Arpád Soltész a Veronika Homolová Tóthová o svojich úspešných prvotinách pre silnejšie povahy Mäso – Vtedy na východe a Mengeleho dievča. Jozef Karika predstaví rozsahovo najväčší slovenský román Čierny rok – Vojna mafie. Priestor dostane aj kniha Tajný denník mafiána – Róbert Holub z dielne Gustáva Murína či Dračia cisárovná od autora fantasy literatúry Juraja Červenáka.

Raj pre deti a inšpirácie pre rodičov

Odborníci sa zhodujú, že deti treba viesť k čítaniu a knihám od raného veku. Bibliotéka kladie práve na túto oblasť mimoriadny dôraz a každoročne pripravuje pre deti a ich rodičov špeciálny program. Na detských pódiách sa deti budú môcť hrať s animátormi, kresliť, spievať, tancovať a stretnúť sa s autormi detských kníh, ktorí budú priamo na veľtrhu čítať. Na piatkové dopoludnie je pripravený program zo známej stanice televízie JOJ pre deti s názvom Sníček a v sobotu dopoludnia sa deti dočkajú aj populárneho speváka detských pesničiek Mira Jaroša, ktorý k sebe prizval autorku úspešných kníh o živote matky dvojičiek Kristínu Farkašovú.

Herečka a komička Petra Polnišová spolu so svojimi hosťami bude podporovať čítanie s porozumením u žiakov formou zábavných súťaží a kvízov. Súčasťou programu knižného veľtrhu bude aj diskusia o obsahu a spôsobe čítania deťom s liečebnou pedagogičkou Barborou Kováčovou.

Spopularizovanie kníh u tínedžerov

V období moderných technológií, počítačov, tabletov a smartfónov sa kniha v rukách tínedžera hľadá veľmi ťažko. Preto sa organizátori veľtrhu rozhodli venovať väčší priestor aj starším žiakom a študentom na prahu dospelosti.

Bežné problémy života tínedžera v domácnosti so svojimi rodičmi bude na pódiu rozoberať člen Polemicu Peter Opet pri predstavení novinky Život Adama 2. Spisovateľka Simona Kutišová predstaví svoj román o sile priateľstva a o láske v rôznych podobách z edície Čítanie pre tínedžerky. Z podobného súdka bude aj uvedenie pokračovania obľúbeného románu Leto s Alexandrom z pera Silvie Demovičovej. Populárna autorka kníh pre deti a násťročných Zuzka Štelbaská bude diskutovať na tému pohľad do hĺbky tínedžerskej duše. Slavomír Ondica zas odprezentuje publikáciu o sexualite pre dospievajúcich, v ktorej tému rozoberá do hĺbky a upozorňuje aj na rôzne riziká či zdravotnú prevenciu.

Skvosty v Luxusnej knižnici

Aktuálny ročník Bibliotéky bude výnimočný aj prezentáciou unikátnych diel v Luxusnej knižnici. Jedným z nich bude exponát veľkolepého fotografického spracovania Sixtínskej kaplnky v mierke 1:1. Každý z troch zväzkov obsahuje 254 plnofarebných strán a dohromady vážia takmer 30 kilogramov. Okrem toho budú na veľtrhu prezentované ďalšie exkluzívne zberateľské kúsky – ručne viazaný knižný klenot Nekonečný Leonardo, neobyčajná monografia Dokonalý Michelangelo, ale aj unikátny skvost Rodinná Biblia. V Luxusnej knižnici okrem toho nájdete výpravné publikácie, ktoré sú inšpiráciou pre milovníkov umenia, módy, kulinárstva, pre zberateľov, vedcov, architektov i vynálezcov ako Louis Vuitton Icons, Life of Style, Christian Dior, Hamptons Gardens či The Impossible Collection of Cars.

Na svoje si príde aj ženské publikum

Milovníčky ženskej literatúry poteší predstavenie už 30. knihy Táne Kelleovej Vasilkovej. Populárna spisovateľka sa po dlhšej dobe opäť predstaví na pódiu a bude diskutovať s Andym Krausom, ktorý uvádza na trh svoju prvotinu. Súčasťou programu Bibliotéky budú aj prezentácie dvoch titulov autorky Petry Nagyovej Džerengovej Manželky a tie druhé a Ženy nášho rodu. Svoje novinky predstavia aj ďalšie slovenské autorky, medzi ktorými nebudú chýbať Dana Podracká, Katarína Holetzová, Ružena Scherhauferová, Rút Lichnerová a mnohé ďalšie.

Cestopisy nestrácajú na popularite

Stálicou knižných veľtrhov je jednoznačne téma cestovania. Ani na Bibliotéke to nebude inak. Dušan Deák, Róber Gáfrik a Anna Rácová predstavia publikáciu Farebná India, ktorá vám pomôže spoznať túto krajinu z najrôznejších pohľadov, farieb, chutí, jazykov a osobných skúseností. V sobotu popoludní je pripravený program Cestujte so sprievodcami National Geographic, počas ktorého môžete zablúdiť do rôznych kútov sveta. O svoje zážitky a skúsenosti sa podelia cestovatelia, ktorí absolvovali cesty po Faerských ostrovoch, Vietname, Ománe a Islande.

Knižný veľtrh Bibliotéka spolu s výstavou Minerály Bratislava je otvorený do 12. novembra. Vo štvrtok a piatok ich sprevádza celoštátne finále súťaže vedecko-technických bádateľských projektov Festival vedy a techniky AMAVET a interaktívna výstava Veda netradične.