Ohodnoť článok

Keď Ted plánoval samovraždu, bol nesmierne obozretný. Nebolo to rozhodnutie na poslednú chvíľu, z náhleho popudu, ani niečo nedomyslené. Nemala byť taká nešikovná, ako to zvyknú plánovať niektorí, len aby pritiahli na seba pozornosť. Aspoň si to myslel. Lebo na druhej strane ak bol taký veľmi opatrný, ako je možné, že Lynch o tom vie? Návštevník so širokým úsmevom a výraznými črtami absolútne presne poznal kaliber zbrane aj miesto, kde ju Ted nechal. Úvaha, že Ted by si vzal život v pracovni, nebola nezmyselná, vyzeralo to ako šťastný nápad a Lynch ju vyslovil bez štipky zaváhania…

Mal šťastný, pokojný život až do chvíle, keď mu diagnostikovali smrteľný nádor na mozgu. Rozhodol sa pre samovraždu, no tú mu v poslednej sekunde prekazil zvonček pri dverách a neznámy návštevník. Odvtedy všetko nabralo úplne iný smer a divoká jazda uspokojí doslova každého fanúšika kvalitných psychotrilerov. Posledná možnosť úniku je špičkový príbeh, v ktorom nič nie je také, ako sa zdá…

Vypočujte si AUDIO úryvok z knihy

Číta Matej Landl:

Úspešný právnik Ted McKay má všetko, po čom človek môže túžiť – krásnu manželku, dve rozkošné dcéry a dobre platenú prácu. Keď mu však diagnostikujú nádor na mozgu, rozhodne sa po dôkladnej úvahe spáchať samovraždu.

Práve keď sa chystá streliť si guľku do hlavy, vyruší ho zvonček pri dverách. Spočiatku chce Ted nevítaného hosťa ignorovať, ale napokon dvere otvorí. A to nemal urobiť, lebo od tohto okamihu sa začne odvíjať krutý príbeh, plný neočakávaných zvratov.

Neznámy návštevník má pre Teda pozoruhodný návrh: ponúkne mu členstvo v tajnej organizácii, ktorá zabíja vrahov, čo ušli spravodlivosti. Ted ponuku prijme, ale po čase zistí, že zavraždil aj nevinného človeka. Začne tušiť, že mu niekto nastražil pascu a on sa do nej chytil, niekto ním zjavne manipuluje a zasieva v ňom pochybnosti. Ted už neverí ničomu, ani sebe, ani ľuďom, ktorí ho obklopujú… A z tejto hry autor nevynecháva ani čitateľa, ktorého nabáda, aby sa snažil rozlíšiť, čo je realita, a čo nie.

Federico Axat je argentínsky spisovateľ, pochádza z Buenos Aires. Príbehy jeho kníh sú zasadené do prostredia Spojených štátov amerických, kde niekoľko rokov profesionálne pôsobil. Jeho predošlé knihy (Benjamín, Aula 19, Jazero s motýľmi), ktoré boli preložené do viacerých jazykov, možno charakterizovať ako napínavé psychologické trilery.

Tejto charakteristike zodpovedá aj jeho štvrtý román Posledná možnosť úniku, ktorý sa takisto vyznačuje vysokou dávkou napätia, sofistikovanou zápletkou a nečakaným rozuzlením.

Začítajte sa do novinky Posledná možnosť úniku.

Comments

comments