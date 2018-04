LP NA POHODE 2018 Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Písala pre popové hviezdy ako Cher, Christina Aguilera, Rihanna, kým sa v roku 2016 definitívne nepresadila s vlastným superhitom „Lost on you“, ktorý sa po lete 2016 stal štvrtou najvyhľadávanejšou piesňou v aplikácii Shazam. Klip a live verzia majú na YouTube dokopy takmer 300 miliónov pozretí a na Spotify skoro 100 miliónov prehratí. Typické popiskovanie, chytľavé melódie, tamburína, ukulele a nezameniteľný hlas Laury Pergolizzi známej ako LP zaznejú aj na Pohode 2018.

Laura Pergolizzi začínala ako pouličná muzikantka v New Yorku, keď ju ešte koncom deväťdesiatych rokov objavil David Lowery z kapely Cracker. David sa producentsky podieľal na jej debute Heart Shaped Scar z roku 2001. Napriek veľkému talentu si na svoje najväčšie chvíle musela počkať ešte ďalších 15 rokov. Druhý album Suburban Sprawl & Alcohol vydala v júni 2004. Na ňom pracovala aj s Lindou Perry (speváčka skupiny 4 Non Blondes). Väčšie úspechy prišli po roku 2010. LP napísala pre Rihannu pieseň „Cheers (Drink to That)“, ktorú speváčka označila za jednu z najobľúbenejších. Krátko nato zložila „Beautiful People“ pre Christinu Aguileru. V roku 2012 sa prvýkrát výraznejšie presadila s vlastnou piesňou „Into the Wild“, na ktorú nadviazala s EP Into the Wild: Live at EastWest Studios. V roku 2014 nasledovala tretia štúdiovka „Forever for Now“. V septembri 2015 vydala pieseň „Muddy Waters“, ktorou Netlflix uzatvoril štvrtú sériu seriálu Orange Is The New Black. Skutočný zlom v jej kariére však prišiel až o dva mesiace neskôr s piesňou „Lost on you“. Tá sa dostala na čelo rebríčkov v 12-tich krajinách vrátane Slovenska a Česka. V lete 2016 vydala EP Death Valley a koncom toho istého roka štvrtý album Lost on You. Minulý rok nasledovali rozšírené reedície posledných dvoch albumov. Minuloročný koncert v pražskom klube Roxy vypredala za päť minút. Sme radi, že sa tentokrát predstaví aj u nás.

Potvrdení účinkujúci: The Chemical Brothers, Jamie Cullum, St. Vincent, Glass Animals, Jessie Ware, LP, Ziggy Marley, Kronos Quartet, SOJA, Danny Brown, Rodriguez, Ride, Aurora, Little Dragon, Everything Everything, Blossoms, BadBadNotGood, tUnE-yArDs, Fink, Calexico, El Gusto, Knower, La Femme, Charlie Winston, Helena Hauff, Scouting for Girls, Riot Days by Pussy Riot Theatre, Yasmine Hamdan, Confidence Man, This Is The Kit, Sophie, Bazzookas, Byetone, Idiotape, Ross From Friends, Onuka, Trosky, Jade Bird, Dälek, Reykjavíkurdætur, Zeal & Ardor, Bukahara, Donny Benét, Dälek, Re-TROS, KillASon, Daniel Brandt & Eternal Something, Housewives, Ifriqiyya Electrique, Mitch & Mitch, Tshegue, Rebel Babel, Coals, Schnellertollermeier, Lucidvox, Catastrofy, Papyllon…