Nájdite šťastie: Je tu Kniha radosti

Po prečítaní Knihy radosti budete mať skvelý pocit. Budete cítiť energiu i dobro, ktoré vo vás drieme. Už v úvode dalajlama s Desmondom Tutuom vyjadrujú želanie, aby sa táto kniha stala požehnaním pre všetky vnímavé bytosti. Bodaj by sme ich slovám načúvali všetci…

„Nemusíte nám veriť. Naozaj nič z toho, čo povieme, by ste nemali brať ako článok viery. Len vám hovoríme to, čo videli a pochopili dvaja priatelia z veľmi odlišných svetov počas svojich dlhých životov. Dúfame, že si overíte pravdivosť toho, čo je tu napísané tým, že to vyskúšate vo svojom vlastnom živote,“ píšu v úvode títo dvaja neuveriteľní páni.

Každý deň je podľa nich novou príležitosťou začať odznova.

„Je tu sedem miliárd ľudských bytostí a nikto si neželá problémy a utrpenie, ale je tu množstvo problémov a utrpenia, väčšinou spôsobeného nami. Prečo?“ pýta sa v Knihe radosti dalajlama. „Niečo tu chýba. Ako jeden zo siedmich miliárd ľudí na tejto planéte som presvedčený, že každý je zodpovedný za to, aby vytvoril šťastnejší svet. Rozhodne sa potrebujeme viac zaujímať o blaho ostatných. Inými slovami, chýba nám láskavosť a súcitnosť. Musíme venovať viac pozornosti našim vnútorným hodnotám. Musíme sa pozrieť do seba.“

Je dobré tešiť sa z drobností. Vychutnávať si ich a dopriavať čo najviac. No mnohí sa podľa dalajlamu obmedzujú len na tieto krátkodobé stimuly a zabúdajú na tie vnútorné, hlbšie a trvácnejšie. Tie, ktoré vychádzajú z nás a ktoré môžeme riadiť našim správaním, konaním.

„Preto vždy ľuďom vravím, musíte venovať viac pozornosti mentálnej úrovni radosti a šťastia. Nie len fyzickým pôžitkom, ale uspokojeniu na úrovni mysle. To je skutočná radostnosť,“ odkazuje dalajlama.

Kniha radosti je inšpiratívna vzorka ich myslenia a cítenia. Komentujú a glosujú svet okolo nás – ako nádherné prichádza s istým utrpením; ako sa zbaviť nervozity a stresu; ako nebyť osamelý, nezávidieť a ako prekonávať ťažkosti, aby sme našli ešte väčšiu radosť zo života. Pekne sa o tom píše v článku Ako ťažkosti a problémy premeniť na radosť?

