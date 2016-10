John Grisham má nového hrdinu. Osamelý strelec je tu.

Ohodnoť článok

Majster právnických trilerov John Grisham prichádza s novinkou, ktorá vás chytí od prvých strán a nebudete sa jej vedieť nabažiť. Osamelý strelec patrí podľa médií medzi to najlepšie, čo Grisham za posledné roky napísal. Pozrite si skvelý slovenský TRAILER a vypočujte si ukážku v podaní herca Borisa Farkaša.

Sebastian Rudd nie je typický právnik. Pracuje v upravenej dodávke s nepriestrelnými oknami, wi-fi, barom, chladničkou, koženými kreslami, skrytým priečinkom na zbrane a ozbrojeným šoférom. Nemá firmu ani spoločníkov, zamestnáva iba šoféra, bodygarda, koncipienta, dôverníka a nosiča golfových palíc v jednej osobe. Býva sám v neveľkom, ale bezpečnom byte, kde je hlavným kusom nábytku starožitný biliardový stôl. Pije bourbon z limitovanej edície a nosí pri sebe zbraň.

Sebastian obhajuje ľudí, ku ktorým by sa ostatní právnici ani nepriblížili: potetovaného chlapca, údajného člena sekty satanistov, ostrieľaného zločinca v cele smrti, majiteľa domu zatknutého za streľbu na zásahovú jednotku, ktorá mu omylom vtrhla do domu.

Prečo práve títo klienti?

Lebo Sebastian verí, že každý má právo na spravodlivý proces, a je ochotný aj pre to podvádzať. Nenávidí nespravodlivosť, neznáša poisťovne, banky a veľké korporácie, nedôveruje úradom a vysmieva sa pravidlám etického správania v justičnej praxi.

Sebastian Rudd je jednou z najvýraznejších, najvýstrednejších a najživšie pôsobiacich postáv tohto autora. Drsný, vtipný a napínavý, taký je príbeh Osamelého strelca z pera majstra právnického trileru.

John Grisham je americký spisovateľ, autor mimoriadne úspešných trilerov z právnického i športového prostredia. Jeho knihy preložili do 42 svetových jazykov, viaceré z nich sa stali základom pre filmové spracovanie.

Svojho času hrával ako zadný rozohrávač v mužstve Chargers na strednej škole v meste Southaven v štáte Mississippi.

V súčasnosti žije so svojou rodinou striedavo vo Virgínii a v Mississippi

