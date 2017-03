Marcová filmová nádielka v kinách

Ohodnoť článok

Marec je síce mesiacom kníh, ale nikdy neuškodí ak si počas večerov zabehnete aj do kina na nejaký dobrý film. Kino má jednoducho svoje čaro. Obrovské plátno s čarovnými obrázkami, ktoré vás na chvíľu vtiahnu do kúzelného sveta príbehov plných fantastických postáv a monštrier. Nie nadarmo sa vraví, že film je len vizuálne prevedenie románov. A preto neváhajte navštíviť aspoň raz týždenne kinosálu a ponorte sa do čara spolu s ostatnými divákmi. Tento mesiac majú v kinách svoju premiéru celkom zaujímavé filmy a my vám ich aspoň kúsok predstavíme dúfajúc, že vás niektorý z nich zaujme.

King Kong: Ostrov lebiek

Kráľa Konga zrejme nemusíme ani predstavovať. Gorila obrovských rozmerov, ktorá sa zaľúbi do krásky už má na svojom konte niekoľko prevedení, ktoré siahajú do prvej polovice dvadsiateho storočia. V Hollywoode si však povedali, že je čas na nové spracovanie. Tentokrát sa spolu so skupinou vojakov, dobrodruhov a bádateľov vydáme na objavnú cestu po neznámom ostrove, ktorý nie je zaznačený na žiadnej mape.Nádherná vietnamská príroda sa však po prvotnom očarení zmení na nový nebezpečný svet. Ako sa dá čakať, ostrov je totiž plný obrovských monštier, ktorým vládne King Kong. Objavná cesta sa tak mení na boj o holý život. Tento fantastický svet jednoducho nie je určený pre človeka. Nakoľko dej filmu je predvídateľný vytratilo sa z neho tajomno nečakaného, ale vynahradili ho skvelé bitky Konga a monštier. Film je prijatí divákmi rôzne, ale ak sa chcete zabaviť a vychutnať si veľkolepé scény, tak kino spolu s Kongom je tým pravým riešením. Ostrovom nás prevedie Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly a John Goodman. Ak chcete vidieť kráľa Kong, tak by ste sa mali poponáhľať.

Logan

Po niekoľkých častiach sa na plátna kín znovu vracia Wolverine. Tentokrát sa však stretávame s iným Wolverinom než sme boli doposiaľ zvyknutí. Jeho schopnosť uzdravovania sa pomaly vyprcháva a chuť do života je tiež tam tam. Jediný kto mu ešte z X-Menov zostal je Charles Xavier známy tiež ako Profesor X, ktorý je však vážne chorý, trpí nebezpečnými záchvatmi ohrozujúcimi jeho okolia. Títo dvaja vydedenci sa spoločne ukrývajú v opustenej továrni na americko-mexickej hranici. Ich utajenie sa však skončí príchodom Lauri, dievčaťa, ktorá má rovnaké schopnosti ako Wolverine. V pätách má však neľútostného prenasledovateľa, ktorí sa jej snaží zmocniť. Wolverine sa tak spolu s Profesorom X a Laurov stavajú štvancami a dajú sa na útek, pri ktorom Wolverine nakoniec nájde pokoj vo svojom srdci. Záverečná časť tejto línie X-Menov priniesla kvalitný príbeh s dobrou réžiou a ak patríte medzi fanúšikov X-Menov, tak budete určite nadšení. V hlavných úlohách sa nám predstavia Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen a Boyd Holbrook.

Kráska a zviera

Táto adaptácia animovanej rozprávky pútala pozornosť už pred jej uvedením v kinách. A neboli by sme až tak mimo, ak by sme povedali, že za to môže hlavná ženská postava Emma Watson. Príbeh krásnej a silnej dievčiny, ktorá zostane uväznená v zámku, v ktorom vládne Netvor je dobré známy nám všetkým. A zakaždým keď sa ohlási nové prevedenie čakáme ako dopadne. Táto verzia sľubuje nádherné scény s éterickou Emmou, krásne farebné kulisy, ktoré nemajú ďaleko od skutočnej rozprávky a Zviera, v ktorom sa ukrýva princ. Ak chcete vidieť nádhernú rodinnú rozprávku určite neváhajte a choďte na ňu do kina. Film vás z plátna prenesie priamo do sveta kúziel. A ak ste romantici, tak si určite poplačete šťastím.

Masaryk

Československý film Masaryk, ktorý ovládol odovzdávanie cien Český Lev, nám prináša príbeh syna prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka. Ján Masaryk bol bohémom, umelcom, ale taktiež aj diplomatom a synom svojho otca. Táto dvojtvará postava je plná záhad, ktoré zakrývajú jeho život medzi nespútaným bohémskym životom a životom zodpovednosti. Skvelé filmové prevedenie, ktorému sekundujú výborné herecké výkony nás zavedie do obdobia, kedy sa Ján Masaryk musí vyrovnať so smrťou svojho otca a so sebou samým. Film získal viacero ocenení a je určite zaujímavou pozvánkou pre divákov. Ak vás zaujíma obdobie prvej republiky, tak si tento filmový počin roka nenechajte újsť.

Zlato

Matthew McConaughey prichádza so svojou ďalšou chameleónskou postavou. Film podľa skutočných udalostí rozpráva príbeh krachujúceho podnikateľa Kennyho Wellsa, ktorý obetuje všetko, aby našiel zlatú baňu v nezmapovanej časti indonézskej džungle. Príbeh o zlatej horúčke a následnom škandále spoločnosti Bre-X Mineral Corporation na začiatku deväťdesiatych rokov nám ukazuje kam až je človek schopný zájsť keď ide o sny a peniaze. McConaughey opäť potvrdil, že patrí ku kvalitným hercom a celý film strháva na seba. Ak chcete cítiť pot indonézskej džungle a pot špinavých peňazí, tak neváhajte navštíviť kino.

Ghost in the Shell

Dystopická budúcnosť na motívy japonského komiksu. Šialená budúcnosť pretkaná konšpiráciou, mystikou a umelou inteligenciou. Hlavnou hrdinkou príbehu je agentka, ktorá je robotom s ľudským mozgom. Všetko funguje tak ako má až do chvíle keď sa jej začnú objavovať spomienky na jej predchádzajúci ľudský život. Scarlett Johansson v hlavnej úlohe tak začne postupne odhaľovať klamstvo, ktoré stojí v úzadí celého systému. Futuristický svet plný skvelých efektov sľubuje perfektný zážitok pre každého milovníka sci-fi žánru. Tento film si určite nenechajte ujsť.