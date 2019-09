Njčastejšie príčiny – prečo sa stále cítite unavení

Odborníci vysvetľujú možné dôvody prečo sa tak často cítite bez energie.

Spánok je jednou z vecí, o ktorej všetci vieme, že je pre nás dôležitá, ale niekedy je ťažké ju implementovať. Existuje presvedčenie, že dlhý spánok vás robí lenivými alebo zhovievavými, hoci v skutočnosti vás robí zdravými a produktívnymi.

Dôvody, prečo ste takí unavení

Nemáte dostatok spánku.

„Naša spoločnosť nemá dostatok spánku,“ hovorí Dr. Brian Murray, neurológ na klinike spánku v Toronte. ,,Väčšina ľudí potrebuje sedem až deväť hodín spánku a menej.“

Nemáte dostatok cvičenia a nestravujete sa dostatočne zdravo.

Štúdia za štúdiou ukazuje, že progresívne zvyšujúca sa fyzická aktivita vedie k progresívnemu nárastu hlbokého spánku. Štúdie tiež zistili, že strava s vysokým obsahom ovocia, zeleniny, nízkotučných bielkovín a mliečnych výrobkov vedie k lepšiemu spánku. A pravdepodobne ste to tiež vedeli, ale jesť tesne pred spaním má za následok zlý spánok.

Ak budete viac cvičiť a lepšie jesť, budete žiť zdravšie a lepšie spať 🙂

Lieky.

Ospalosť je častým vedľajším účinkom mnohých liekov – najmä mnohých druhov antidepresív, liekov na krvný tlak a liekov na alergiu.

Stred noci alebo dňa.

Ľudia majú prirodzený pokles energie medzi druhou a štvrtou hodinou ráno a opäť okolo druhej popoludní. Najlepšie je nedostávať sa do situácií, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň pozornosti.

Mnoho ľudí ovplyvňuje pokles energie po zjedení obeda, ale nie je to iba jedlom. Ide o cirkadiánny efekt. Každá bunka vo vašom tele má malé molekulárne hodiny a prechádza týmito malými rytmami.

Poruchy spánku.

Je možné, že váš spánok nie je pokojný, pretože máte poruchu ako napríklad spánkové apnoe. Ak sa únava dostane do bodu, keď zaspávate v nevhodnom čase – keď ste uprostred rozhovoru alebo keď šoférujete – mohli by ste trpieť narkolepsiou. A ak ste unavení počas dňa, pretože nemôžete v noci spať, môžete trpieť nespavosťou. To všetko sú prípady, ktoré by ste mali konzultovať so svojím lekárom.

Zdravotné ťažkosti.

Je veľmi nepravdepodobné, že by únava bola spôsobená rakovinou, ale mohla by súvisieť s niektorými chorobami. Cítiť sa unavený celý deň je niekedy príznakom depresie. Ochorenie štítnej žľazy tiež spôsobuje, že sa ľudia cítia unavení.

A keďže neurodegeneratívne stavy môžu spôsobiť degeneráciu určitých častí mozgu, môže degenerácia v oblasti, ktorá kontroluje spánok a bdenie, spôsobiť u ľudí trpiacich poruchou, ako je Parkinsonova choroba, ospalosť.

Čo sa stane ak nemáte dostatok spánku

Zrejme to už pravdepodobne viete, ale nedostatok spánku negatívne ovplyvní vaše telo a vašu myseľ. Pravdepodobne budete náladoví, podráždení alebo nešťastní. Rovnako môže byť ťažšie sústrediť sa na konkrétne úlohy či napríklad šoférovanie.

Riziko ochorenia. Ľudia trpiaci nedostatkom spánku majú zvyčajne zvýšenú telesnú hmotnosť a sú vystavení vyššiemu riziku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb.

Ako skoncovať s únavou

Spite viac..lol.

Uistite sa, že miesto na spanie je pohodlné. Chcete miesto, ktoré je chladné, tiché, tmavé a pohodlné – a najlepšie niekde s minimálnou elektronikou. Národná nadácia pre spánok vysvetľuje, že počítače, telefóny a ďalšie zariadenia potlačujú uvoľňovanie melatonínu, hormónu, ktorý stimuluje spánok, do vášho tela. Nielenže vás to viac upozorní, ale tiež oddiali fázu REM.

Cvičte viac.

Majte vyváženú stravu.

Porozprávajte sa so svojím lekárom o aktuálnych liekoch. Ak užívate lieky, ktoré spôsobujú ospalosť, oznámte to so svojím lekárom. Môžu vám ponúknuť alternatívu alebo zmeniť dávkovanie.

Pitie kávy. Pár šálok kávy denne môže pomôcť zlepšiť mierne poruchy v bdelosti, kofeín však nie je tekutý spánok a stratu spánku nemôžete nahradiť úplne.“

Postavte sa častejšie. Ukázalo sa, že postavenie sa je jedným z najväčších spôsobov, ako sa vrátiť k bdelosti. Posturálna zmena má veľký vplyv.

