5 filmov, ktoré zmenia váš život

Nie je film ako film. Existujú filmy, ktoré vo vás zanechajú silné emócie a zmenia váš pohľad na svet. Prinášame vám výber piatich filmov, ktoré vás inšpirujú alebo prinajmenšom prinútia zamyslieť sa.

Život je krásny

Kam až dokáže zájsť rodič, aby ochránil svoje dieťa pred krutou realitou? Oscarový film Život je krásny rozpráva príbeh optimistického talianskeho čašníka židovského pôvodu, Guida, ktorý žije idylický život so svojou krásnou manželkou Dorou a malým synom. Všetko sa však zmení po tom, ako Guida spolu so synom odvlečú pre jeho židovský pôvod do koncentračného tábora. Aby Guido ochránil svojho malého syna od hrôz, ktoré so sebou priniesla druhá svetová vojna, využíva svoju fantáziu a predstiera, že všetko je iba hra, na konci ktorej ich čaká veľká odmena.

Nedotknuteľní

Tie najdôležitejšie veci v živote si za peniaze nekúpite. Vie to aj Philippe, bohatý francúzsky aristokrat, ktorý sa nešťastnou náhodou ocitol na vozíčku. Má síce na milióny na účte, no je ochrnutý od hlavy až po päty. Každý sa k nemu správa ako k mrzákovi, ktorého treba ľutovať. Možno práve preto ho zaujme bláznivý recidivista Driss, ktorý sa stane jeho opatrovateľom napriek tomu, že má na to na prvý pohľad najmenej vhodné predpoklady. Z dvojice sa stanú nerozluční priatelia, a Philippe práve vďaka Drissovi opäť pocíti, aké to je užívať si život plnými dúškami. Bez obmedzení.

P.S. Milujem ťa

Holly je mladá žena, ktorá však nevie, čo v živote chce. Jej milujúci manžel Gerry je však trpezlivý optimista, ktorý robí všetko pre to, aby bola Holly šťastná. Všetko sa rozplynie vo chvíli, keď Gerry nečakane zomrie na nádor na mozgu. Z Holly sa stáva vdova a trápi ju, že sa k manželovi nesprávala vždy tak, ako by si bol zaslúžil. Gerry však svojej manželke zanechal sériu listov, ktoré jej majú pomôcť prekonať bolesť a začať nový život.

Yes Man

Koľko príležitostí ste premeškali tým, že ste životu hovorili „nie“? Žijeme v dobe, ktorá nám priam odporúča, aby sme na všetko hovorili „nie“. Rozvedený Carl Allen je tiež taký. Žije priemerný a nenaplnený život, a na všetko odpovedá slovíčkom „nie“. Jeho život sa však zmení po tom, ako sa zúčastní semináru s názvom „Áno“ a rozhodne sa, že sa odovzdá do rúk osudu a otvorí sa novým životný možnostiam.

Tajomstvo (The Secret)

Dokumentárny film Tajomstvo, inšpirovaný rovnomennou knihou, rozpráva o sile príťažlivosti a o dôležitosti pozitívneho myslenia. Filmom vás sprevádzajú psychológovia a mentori, ktorí na základe vlastných skúseností rozprávajú o tom, že ak chcete zmeniť svoj život, musíte najskôr zmeniť svoj postoj k životu. Ak hľadáte niečo, čo vás inšpiruje a motivuje, tento film je to pravé.