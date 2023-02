Cudzojazyčné televízne programy, ktoré by ste si nemali nechať ujsť

Keď sa chcete pohodlne usadiť a oddýchnuť si pri nejakom dobrom televíznom programe, nemusí byť v dnešnej dobe jednoduché vybrať si z obrovskej ponuky. Vďaka rozmachu streamovacích služieb je výber bohatší než kedykoľvek v minulosti. A predsa, nájsť čosi, čo vás neomrzí ešte v polovici prvého dielu, je niekedy ako hľadať ihlu v kope sena. Trochu vás skúsime posunúť netradičným smerom, preč od bežnej americkej produkcie. Prinášame prehľad najlepších cudzojazyčných programov, ktoré stoja za videnie.

Všetci sme mŕtvi je príbeh zombíkov z Južnej Kórey

V tomto apokalyptickom stredoškolskom zombie thrilleri nájdete krvavé scény spolu s prekvapujúco ľudskými momentmi. Spoznáte príbehy preživších študentov, dozviete sa, čo ich robí ľuďmi a čo kedysi cítili k svojim zombifikovaným spolužiakom. Je to trochu ako mierne rezervovanejšia a možno dojímavejšia verzia seriálu The Walking Dead. Ak ste ľakavý typ, pozerajte radšej len na pol oka, lebo jeden nikdy nevie, čo kedy na preživších náhle vyskočí!

Borgen je samá politická intriga a v Dánsku veľký hit

Keď sa prvá žena na čele krajiny ujme funkcie, zapíše sa do histórie, no to ešte netuší, že sa zapíše hneď viacerými spôsobmi. Zápletky, zvraty a politické intrigy stavajú proti sebe toľko vysokopostavených aktérov, že je ťažké ostať ľahostajným. Čím hlbšie sa do seriálu dostávate, tým viac sa prepadáte do rôznych dejových línií, ktoré sa tu prelínajú. Určite si prídete na svoje, ak milujete seriály typu Západné krídlo.

Business Proposal, juhokórejská produkcia, ktorá je okamžite klasikou

Rande dvoch protikladov, kde do hry vstupuje ešte aj dynamika moci, je vždy zárukou, že nasledovať bude smiech a láska. Business Proposal sa v tomto ohľade nezdá byť iný. Je to vtipný, dojemný a hravý pohľad na to, čo sa stane, keď je workoholik dotlačený blízkou osobou, aby si našiel vlastnú lásku. Tou má byť svojrázna zamestnankyňa, ktorá ho vidí takého, aký naozaj je. Keď ho aj vy spoznáte bližšie, uvidíte, aké napätie a protichodné emócie vznikajú, keď sa jeho dve roly – šéfa a partnera – začínajú navzájom prelínať. Rozhodne odporúčame, ak máte radi ľudské iskrenie, aké dokáže vytvoriť skvelý scenár.

Ezel vás bude držať v neustálom napätí

Dráma sa začne, keď polícia vtrhne do Omerovej spálne a vytrhne ho zo spánku. Zatknú ho za vraždu a lúpež v kasíne, ku ktorej došlo noc predtým. Omer netuší, že pôjde o oveľa viac než pri všetkých kasínových hrách, ktoré kedy hral! Ako môžete po takomto úvode odolať pokušeniu, nepozrieť si to celé?

Očakávania, napätie a dráma tejto produkcie naozaj stoja za pozretie už len preto, lebo chcete zistiť, či to naozaj urobil. Čo viac si môžete priať, ak hľadáte skutočné napätie, ktoré funguje na viacerých rôznych úrovniach, diel za dielom.

Cable Girls vás vrátia späť v čase

Vráťte sa do 20. rokov minulého storočia, zoznámte sa so zábavnou, ľudskou a dokonale rozkošnou skupinou telefonistiek a rýchlo sa vžijete do ich príbehu. Štyri hlavné ženské postavy v tomto seriáli majú čo povedať a o čo sa podeliť, a predsa sú v mnohých ohľadoch ako ženy svojej doby odsunuté na okraj.

Je to pútavý pohľad na ženy z prvej generácie, ktorá si budovala profesionálnu kariéru, na ich problémy a samozrejme na tajomstvá, ktoré si vypočuli. Vrelo odporúčame pozrieť každému, kto hľadá trochu únik zo stresu, seriál vás vráti do doby v mnohých ohľadoch zabudnutej.

Fauda je izraelský hit plný akcie

Sledujte elitný tím izraelského komanda, ktorý pracuje v utajení v Palestíne, a od prvej scény budete v napätí. Dalo sa očakávať, že tu budú špeciálne efekty a akčné scény, no seriál je výnimočný svojou ľudskou dimenziou. Keďže sa s postavami zoznámite bližšie, viac vám bude záležať na ich úspechu, vďaka čomu budete mať zo seriálu skutočný pocit napätia a nebezpečenstva. Doslova sa modlíte, aby sa na konci všetci vrátili celí a zdraví.

Dúfame, že ste si našli titul, ktorý vychutnáte počas najbližšieho televízneho maratónu. Užite si to!