Kam na výlet v okolí Bešeňovej

Bešeňová je ukážkovým príkladom, že na veľkosti niekedy nezáleží. Táto liptovská obec je rozlohou i počtom obyvateľom malá, no predsa patrí medzi známe rekreačné a turistické ciele nielen Slovákov, ale aj návštevníkov zo zahraničia. Za priazeň vďačí strategicky výhodnej polohe, vybudovanej infraštruktúre i blízkym prírodným krásam. Niet divu, že každoročne do Bešeňovej a okolia prúdia tisícky spokojných návštevníkov. Ak sa k nim chystáte zaradiť, venujte pozornosť naším tipom na výlety či ubytovanie.

Nielen vodný park Bešeňová

Ak sa povie Bešeňová, väčšine ľudí sa hneď vybaví miestny vodný park. Ten je mimoriadne populárny medzi všetkými vekovými skupinami a jeho služby každoročne využívajú stovky spokojných návštevníkov. My si však priblížime, že Bešeňová, to nie je ´len´ populárny vodný park. Priamo v obci či v jej bezprostrednom okolí sa nachádzajú miesta, ktoré stoja za návštevu či výlet. Tak napríklad – vedeli ste, že na území tejto obce sa nachádza štrnásť minerálnych prameňov? Pramene sú bohaté najmä na horčík, vápnik, sodík, draslík, železo, mangán i ďalšie minerály. Voda, ktorá z nich vyviera, je preto sfarbená do hnedo-červena. Bešeňová a jej okolie ponúkajú ešte oveľa viac.

Unikátne travertíny

Samozrejme, ak plánujete výlet do Bešeňovej, je potrebné si najprv zabezpečiť presun a ubytovanie. Našťastie, pokiaľ si na webe vyhľadáte Bešeňová ubytovanie, zobrazí sa dostatok adekvátnych alternatív na hotely, priváty či apartmány. Ak už teda máte tieto veci zabezpečené, je čas vydať sa na turistiku alebo výlet. Častým cieľom a snáď najväčšou prírodnou atrakciou v okolí sú tzv. Bešeňovské travertíny. Sú z vápenca, a za svoj unikátny výzor vďačia tomu, že boli vyzrážané z minerálnych a termálnych prameňov. Ak sa chcete vydať na travertíny, tak zamierte severne od obce, je to len niekoľko stoviek metrov. Bešeňovské travertíny tvoria štyri celky – Červená terasa, Kaplnka, Bazén a Biela terasa. Rozprestierajú sa na ploche cez tri hektáre a ak máte radi nádherné výhľady či jedinečnú hru farieb, bude to pre vás to správne miesto na výlet. V rámci farieb uvidíte na travertínoch hru bielej, žltej, oranžovej až po červeno-hnedú farbu, pričom po ich kaskádach steká pramenitá voda. Pokiaľ ešte aj radi fotíte, je toto to pravé miesto, kam sa vybrať na výlet. Keďže Bešeňová leží v hornatejšej časti Slovenska, môžete okrem travertínov zamieriť aj do neďalekých kopcov a vybrať si jednu z turistických trás. Možností je dostatok, lákadlom je pokoj v horách a pekné výhľady na okolie.

Vodná nádrž Bešeňová

Vodný park či travertíny patria medzi typické cestovateľské ciele a miesta, ktoré sú medzi turistami známe a svojím spôsobom populárne. Ak máte radšej výlet niekam, kde nie je toľko ľudí a máte svoj pokoj na premýšľanie, máme vhodný tip. V Bešeňovej sa totiž nachádza vodná nádrž, ktorá ponúka nádherné výhľady, ticho i pokoj. Ak hľadáte kúpanie, na ten slúži vodný park, v tejto vodnej nádrži je totiž kúpanie zakázané. Aj preto je to skôr pokojnejšie miesto. Ak radi v rámci voľného času rybárčite, prídete si na svoje. V rámci zaujímavostí by sme vypichli fakt, že vodná nádrž v Bešeňovej slúži ako vyrovnávacia nádrž pre Liptovskú Maru, a bola uvedená do prevádzky len pár mesiacov po nej. Pokiaľ často cestujete vlakom, už ste si možno vodnú nádrž v Bešeňovej všimli – trať totiž vedie priamo ponad turbíny elektrárne a výpusť vodnej nádrže.

Kúpanie a turistika – Ideálna kombinácia

Dovolenkári čoraz viac preferujú destinácie, ktoré nie sú ´mono´, čiže zameranú na jednu konkrétnu aktivitu/oblasť, ale dá sa v nich relaxovať rôznymi spôsobmi. Bešeňová toto spĺňa, keďže sa v nej môžete ako zabaviť vo vodnom parku, tak si dopriať aj turistiku alebo pokoj pri vodnej nádrži. Už len stačí vyhľadať si váš apartmána užiť si dovolenku v tejto malebnej liptovskej obci so všetkým, čo k tomu patrí.

