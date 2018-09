Jamie Oliver sleduje svoje dcéry, odborníci to neschvaľujú Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Jamie Oliver pripustil, že používa aplikáciu, ktorá mu umožňuje sledovať kde sa jeho dcéry nachádzajú.

V rozhove pre časopis Woman, britský šéfkuchár uviedol, že používa aplikáciu na smartfón, ktorá dokáže lokalizovať jeho 16 ročnú dcéru Poppy a 15 ročnú dcéru Daisy.

Jamie si aplikáciu pochvaľuje hlavne preto, že jeho dcéry môžu rovnako sledovať jeho, prípadne ako rýchlo sa pohybuje.

Naopak, detská odborníčka Elizabeth O’Shea z aplikácie až taká nadšená nie je.

,,Keď rodič sleduje svoje dieťa, dieťa sa cíti monitorované, špehované a kontrolované.

Dieťa vie, že ho rodič pozoruje a má strach, že urobí chybu.

Aby sa dieťa naučilo nezávislosti, je dôležité si medzi ním a rodičom vytvoriť dôveru, ktorú takáto aplikácia podkopáva.

Dokážete si predstaviť ako by sa cítil váš partner, keby ste mu do telefónu nainštalovali sledovaciu apku? Presne tak sa cíti tínedžer, je to rušivé a nežiaduce,“ vysvetľuje odborníčka.

Navyše, ak rodič používa sledovaciu aplikáciu na prichytenie svojho dieťaťa pri klamstve, pochopiteľne môže spôsobiť, že si dieťa voči nemu vytvorí odpor.

,,Ak sa rodičia obávajú kde sa ich dieťa nachádza, je najdôležitejšie úprimne sa s ním porozprávať. Mali by vyjadriť svoje obavy a byť v súlade s reakciou svojho dieťaťa,“ navrhuje O’Shea.

Rodičia, ktorí majú najlepšie vzťahy so svojimi dospievajúcimi deťmi sú tí, ktorí majú čas si ich vypočuť bez toho, aby ich odsudzovali či kritizovali. Pomáhajú im nájsť riešenie ich problému a dávajú tým tínedžerom najavo, že si môžu kedykoľvek prísť po radu.

Samozrejme, pokiaľ deti pochádzajú z celebritnej rodiny, sú vyššie obavy na mieste.