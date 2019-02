Tip na lepšie bývanie: Drevo v interiéry nestarne Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Drevo je skvelým doplnkom do interiéru. Pôsobí teplým a príjemným dojmom. Drevo jednoducho robí z domu domov. Je zárukou trvanlivosti a nadčasovosti. Drevo je navyše večná klasika, ktorá nestarne. Výber dreviny do domácnosti je však hotová veda. Pripravili sme preto pre vás kompletný manuál ako si správne vybrať drevo do interiéru.

Zdroj: Unsplash.com

Kuchyňa

Kuchyňa si vyžaduje veľmi stále a pevné drevo. Para z varenia či pečenia a nekonečné umývanie riadu spôsobujú znehodnotenie kuchynskej linky ako aj podlahy. Z toho dôvodu sa kuchynské linky najčastejšie vyrábajú z dreva a dyhy. Najlepšou alternatívou je preto buk, dub, čerešňa či obľúbený teak. Drevo je však potrebné dostatočne dlho nechať schnúť a následne ho ošetriť prostriedkami proti vlhkosti.

Obývačka

Skutočný majster dizajnér vie zladiť jednotlivé prvky tak, aby spolu vytvárali jedinečnú harmóniu. Drevené parkety, obklad či nábytok budú spoločne vytvárať kúzlo domova. Jednotlivé prvky by však mali byť v podobnom farebnom odtieni alebo aspoň tón v tóne. Drevo pôsobí čistým a nadčasovým dojmom najmä v spojitosti s bielou farbou. Nebojte sa však zariskovať. Čistotu môžete kľudne rozbiť príjemnou farbou, povedzme pastelovo zelenou alebo modrou.

Spálňa a izby

Drevo pôsobí upokojujúco a teplo. Rovnako ako v iných miestnostiach, aj tu by ste si mali vyberať drevené prvky tón v tóne. Zaujímavým prvkom do spálne môže byť obklad na steny či strop. Tatranský profil umiestnený na strope evokuje pocit tepla. Drevo pokojne kombinujte s bielou farbou na stenách alebo dokonca s tehlou.

Zdroj: Bigstock.com

Hľadáte to správne drevo na podlahy, obklad alebo na nábytok?

Mäkké drevo

Mäkké drevo pochádza najčastejšie z ihličnanov. Na druhej strane, drevo je pevné a pracuje sa s ním jednoducho a ľahko. Problémom však je jeho nízka odolnosť voči poškriabaniu alebo rôznym škodcom. Medzi obľúbené dreviny patria smrekové či borovicové drevo. Smrekové drevo sa vyznačuje pevnosťou a jedinečnou vôňou. Medzi hlavné nevýhody patrí časté napádanie tohto dreva škodcami. Drevo z borovice je o niečo jemnejšie. Zaobchádzajte s ním však veľmi opatrne. Výhodou je taktiež dlhšia životnosť ako pri smreku. Z dôvodov typických charakteristík mäkkého dreva sú tieto dreviny spracované vo forme záhradného nábytku alebo krytín na strechy.

Zdroj: Unsplash.com

Tvrdé drevo

Do interiéru ale aj exteriéru by sme mali voliť tvrdé drevo. Medzi najvhodnejšie dreviny patrí určite dub, buk, orech či obľúbená jelša. Pozrime sa na to, aké sú výhody jednotlivých drevín.

Dub

Dub je jednoducho nadčasová klasika. Ide o svetlejšie drevo, ktoré pôsobí masívne. Nábytok z dubu je taký pevný a stály, že ho môže využívať aj niekoľko generácii po vás.

Buk

Spoznáte ho veľmi jednoducho. Vyznačuje sa typickou krémovou farbou a jemnulinkou štruktúrou. Buk častokrát odporúčame do domu či bytu alergikov. Nemá žiadnu vôňu a preto nespôsobuje dráždenie pri dýchaní.

Orech

Ak hľadáte elegantné tmavé drevo, ste na správnej adrese. Drevo je pevné, takže je vhodné na výrobu akéhokoľvek kusu nábytku.

Jelša

Tento druh dreva patrí medzi tie lacnejšie a dostupnejšie dreviny. Môžete si z nej vyrobiť čokoľvek len plánujete. Radí sa medzi pevnejšie drevá, no je veľmi citlivá na vlhkosť. Nábytok je preto dôležité natrieť produktami, ktoré chránia drevo pred vlhkosťou.

Pri výbere správneho dreva do interiéru preto zvažujte nielen miesto, kam ho chcete umiestniť ale aj jeho funkcionalitu. Drevo je večný kúsok, ktorý nikdy nestarne. Ak sa o drevené prvky budete správne starať a využívať ich, radosť z nich môžu mať aj vaše deti.