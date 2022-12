Ochraňujú zvieratá iné zvieratá

Zdroj foto: Krista Mangulsone on Unsplash

Vo svojich interakciách s inými druhmi a často vo svojich interakciách s ostatnými z rovnakého druhu majú zvieratá tendenciu konať striktne z vlastného záujmu.

Preto ľudí dokáže prekvapiť príklad zvierat, ktoré ochotne pomáhajú príslušníkom iných druhov, ktorí sa ocitli vo vážnom nebezpečenstve. Napríklad v roku 2012 boli výskumníci v Monterey Bay v Kalifornii svedkami toho, ako skupina keporkakov chránila veľrybu sivú pred kosatkou. Prečo tieto živočíchy riskovali zranenie, aby ochránili iný druh?

Biológovia vám povedia, že dospelé zvieratá len zriedka robia čokoľvek, pokiaľ z toho nemajú úžitok, takže zvyčajne skúmajú správanie, aby určili ako by mohlo byť prospešné pre nich.

Niektorí vedci napríklad tvrdia, že keporkaky si mohli myslieť, že to bol jeden z nich, kto má problémy. To nevysvetľuje prečo by pokračovali v obrane iného druhu celé hodiny po tom, čo si uvedomili, že to nie ich príslušník.

Iní vedci poznamenávajú, že je bežné aby zvieratá pomáhali iným členom rovnakého druhu, najmä ak sú blízko príbuzní, žijú spolu alebo sú súčasťou skupiny. Pomáhať iným zvieratám týmto spôsobom je v podstate sebazáchova, pretože sa identifikujú ako súčasť skupiny a nie len ako jednotlivec.

Iní však v tom vidia niečo iné: altruizmus a empatiu k iným druhom. Títo vedci sa domnievajú, že nie je nerozumné veriť, že niektoré vysoko inteligentné zvieratá by tiež mohli rozvíjať a prejavovať empatiu k iným druhom. Uvádzajú príklady, v ktorých iné vysoko inteligentné zvieratá pomáhajú iným druhom. Napríklad je známe, že delfíny chránia a pomáhajú psom, veľrybám a dokonca aj ľuďom. V priebehu rokov sa objavilo viacero správ o tom, že delfíny chránili ľudských plavcov pred útokmi žralokov.

Vedci tiež poukazujú na najlepšieho priateľa človeka, psa ako na príklad zvieraťa, o ktorom je známe, že si adoptuje a vychováva siroty iných druhov, vrátane mačiek, sliepok, ošípaných, veveričiek, jeleňov a dokonca aj mláďaťa tigra.

Aj keď je potrebné ďalšie štúdium týchto situácií, mnohí z nás sa rozhodli veriť tomu, že zvieratá, rovnako ako ľudia, nemyslia len sami na seba.

Čítajte tiež: