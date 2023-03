Následky tesnej obuvi, ktoré vedú k trvalému poškodeniu vášho zdravia

Nie je žiadnym tajomstvom, že vysoké opätky ničia vaše nohy, ale vedeli ste, že obrovské problémy spôsobuje aj nesprávna bežecká alebo atletická obuv? Je ťažké si predstaviť, že výber našej obuvi môže mať taký vplyv na naše zdravie. Topánky, ktoré si kupujete spontánne, pretože vyzerajú naozaj veľmi dobre, sa však skutočne môžu rýchlo ukázať ako absolútne zlo.

Príliš tesná a nevhodne zvolená obuv vám môže uškodiť a spôsobiť mnohé zdravotné komplikácie. Trvalé poškodenie zdravia sa navyše nemusí prejavovať iba na nohách.

Kedy by ste mali spozornieť?

Nepríjemná bolesť chrbta

Poznáte ten moment, keď ste celý deň na nohách, no večer vás začne bolieť chrbát? Málokto sa nad tým zamyslí, no príčinou tejto bolesti chrbta môžu byť príliš tesné topánky. Svoje nohy zaťažujeme počas dňa takmer všade, čo má vplyv na celé telo. Asi len minimum z nás by však napadlo, že bolesť chrbta môže byť spôsobená nevhodne zvolenou obuvou.

Často a najmä vďaka tesnej obuvi v kombinácii s podpätkom je narušený krvný obeh a prirodzený pohyb. Lýtka sú neustále napnuté a chodidlo sa musí neustále vyrovnávať. Výsledkom je, že chrbtica je vystavená intenzívnejšiemu stresu a so zvyšujúcou sa záťažou sa môžu vyvinúť jej viaceré chronické bolesti.

Aby ste preto nemuseli o niekoľko rokov alebo mesiacov vyhľadávať toho najlepšieho ortopéda Levice, je nutné myslieť na prevenciu v podobe kvalitnej obuvi v správnej veľkosti.

Ploché nohy

Plochá noha je deformácia chodidla, ktorá môže byť vrodená, ale aj získaná počas života. Pre plochú nohu je typické, že celá jej spodná časť úplne leží na zemi. Vznik plochej nohy podporuje množstvo faktorov, medzi ktoré, okrem iných, patrí aj príliš tesná obuv.

V dôsledku obmedzenia voľnosti chodidla v tesnej obuvi sa pri chôdzi alebo behu neaktivujú jeho svaly, ktoré sú tak dôležité, a tým atrofujú. Pri veľkom zaťažení šľachy a väzy v pozdĺžnej klenbe nohy záťaž nevydržia a pozdĺžna klenba sa prepadne.

Ploché nohy samé o sebe v počiatočných štádiách nepredstavujú veľké zdravotné riziko. Ak sa ale nekontrolujú, chodidlá môžu stuhnúť a podporiť ďalšie nesprávne postavenie tela. Často dokáže potom situáciu vyriešiť už len chirurgický zákrok.

Ak sa takémuto zásahu do tela chcete vyhnúť, prípadne týmto problémom trpia vše malé deti, je vhodné uprednostniť pohodlné tenisky pre deti a dospelých, ktoré svojím špeciálnym tvarom vzniku plochej nohy predchádzajú a podporujú správny vývoj chodidiel.

Zápal nechtového lôžka

Asi najhorším dôsledkom príliš tesnej obuvi je zápal nechtového lôžka, ktorého odstránenie už bez rýchleho objednania k lekárovi len tak ľahko nevyriešite. Dôvodom je, že v dôsledku neustáleho tlaku na prsty na nohách praskajú drobné cievky pod nechtami. V dôsledku toho sa hromadí tekutina v rane, v ktorej sa vyvíjajú hnisavé baktérie.

Ak je zápal v počiatočnom štádiu, môže pomôcť liečba liečivou masťou z liečivých rastlín, ako je arnika, v spojení s harmančekovým kúpeľom na nohy, za predpokladu, že sa s tým zmierite.

Ak je však zápal už pokročilý a zvonku už prakticky nedostupný, musí ho lekár preliečiť antibiotikami. V najhoršom prípade treba necht odstrániť. Takýto zápal netreba brať na ľahkú váhu, pretože v krajných prípadoch hrozí aj otrava krvi.

Ako sa deformácii chodidla a iným problémom vyhnúť?

Ploché nohy a kladivkové prsty sa dajú po čase odstrániť chôdzou naboso. Tento druh chôdze je pre náš organizmus nielen prirodzený, ale aj uvoľňujúci a zároveň posilňuje svalstvo celého chodidla.

Aby ste tiež zlepšili stav prstov na chodidlách, ktoré často v príliš úzkej špičke topánky trpia najviac, je možné využiť špeciálne gymnastické cviky alebo ortopedické pomôcky.

Samozrejme, netreba zanedbávať ani chrbát. Existuje množstvo cvikov na chrbát, ktoré sú určené na posilnenie svalov. Pravidelným cvičením môžete pôsobiť proti bolestiam chrbta a urobiť niečo dobré pre celkovú pohodu tela, no ak sú topánky príliš tesné, pomôže len výber správnej obuvi.

Zdroj obrázka: superelaks/Shutterstock.com

Čítajte tiež: