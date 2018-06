Vytvorte „priestorový zvuk pre vaše oči“ s novou aplikáciou Philips Hue Sync Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Bezplatný softvér pre Windows a Mac je dostupný na stiahnutie a umožňuje vytvoriť neslýchané svetelné zážitky

Signify (Euronext: LIGHT), celosvetový líder v osvetlení, oznámil globálne vydanie bezplatnej aplikácie Philips Hue Sync, ktorá umožňuje perfektne synchronizovať osvetlenie Philips Hue s hrami, videami a hudbou vo vašom počítači. Nový softvér funguje popri aplikácii Philips Hue a je dostupný pre počítače so systémom Windows 10 a macOS (Sierra a novšie verzie).

Philips Hue je prirodzená súčasť každého zážitku z hrania, sledovania filmu či počúvania hudby a prináša úplne nový priestorový pocit. Predstavte si, že hráte akčnú hru a vaše svetlá napodobňujú explózie na obrazovke alebo sa zladia s filmovou scénou, ktorá zobrazuje západ slnka. A počúvanie hudby bude úplne novým zážitkom, keď budú svetlá tancovať do rytmu vašich obľúbených pesničiek.

„Vďaka našim skúsenostiam z pilotných projektov sme zdokonalili využitie svetla v kombinácii s hrami, hudbou a filmami. Hue Sync predstavuje unikátny spôsob, ako jednoducho a rýchlo synchronizovať svetelné efekty s obsahom používateľa,“ povedal Jasper Vervoort, Head of Marketing and Product Management, Home Systems and Luminaires v spoločnosti Signify. „Vďaka spolupráci s lídrami zábavného priemyslu však môžeme ísť ešte ďalej. Videoklip skupiny Disney’s DCappella Immortals demonštruje perfektnú synchronizáciu pestrého videa a schopností aplikácie Hue Sync.“

Spolupráca s Disney Music Group

Signify spolupracoval s Disney Music Group na predstavení schopností aplikácie Philips Hue Sync. Tá sa využila pri natáčaní očakávaného videoklipu skupiny DCappella. Videoklip je venovaný pesničke Immortals, ktorá sa objavila v oscarovom filme Big Hero 6, a fanúšikovia si môžu pozrieť výsledné 360° video tu

„Sme nadšení, že sme mohli pri tvorbe tohto 360° videa spolupracovať s tímom za aplikáciou Philips Hue Sync. Videoklip je ukážkou toho, ako táto technológia oživuje žiarivé farebné spektrum a úžasné hlasy členov skupiny,“ povedal Rob Souriall, Vice President Global Partnership Marketing v Disney Music Group.

Jednoduchá navigácia

Ovládací panel aplikácie je navrhnutý na každodenné používanie. Po zvolení režimu audio, video alebo gaming si môžete zosynchronizovať svetlá s obsahom vášho počítača jednoduchým stlačením tlačidla.

Zvoľte si intenzitu zážitku

Philips Hue Sync ponúka viaceré možnosti prispôsobenia a aplikácia je navrhnutá tak, aby vyhovovala vašim osobným preferenciám. Softvér umožňuje meniť úroveň jasu a aj rýchlosť zmeny svetiel. Môžete si zvoliť medzi režimami Subtle, Moderate, High a Intense. V prípade audio obsahu umožňuje Philips Hue Sync vybrať si z viacerých farebných paliet, ktoré vyhovujú rôznym hudobným štýlom.

Philips Hue Sync môžete používať na počítači a notebooku a aj na televízore prostredníctvom streamovania cez AirPlay do Apple TV alebo cez Google Chromecast, Miracast a HDMI.

Aplikáciu Philips Hue Sync si môžete stiahnuť a ďalšie informácie nájdete na stránke meethue.com/entertainment/hue-sync

