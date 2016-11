Ako si vybrať tie pravé disky na vaše auto?

Ohodnoť článok

Dokonalé auto potrebuje kvalitné disky. Aby vás na cestách nestretlo nemilé prekvapenie, je nutné ich vyberať naozaj dôkladne. Viete, na čo si treba dávať pri kúpe diskov pozor?

Pri výmene diskov si môžete vybrať z originálnych diskov schválených s autom ako celok, náhradných dielov schváleného výrobcu alebo dizajnových diskov. Ak chcete vybrané disky používať na cestách bez problémov, musia byť opatrené príslušným TUV certifikátom presne na vaše auto.

Veľkosť diskov je dôležitá

Pri kúpe nových diskov je dôležitý aj ich priemer. Záleží totiž na tom, ako chcete, aby na vašom aute vyzerali. Najčastejšie využívané alu disky majú priemer 15“, 16“ a 17“. Úplne najjednoduchšie je kúpiť taký, aký ste mali, takže nemusíte meniť pneumatiky. Môžete však siahnuť aj po iných veľkostiach podľa toho, aké sa vám páčia. Je ale možné, že s kúpou nových diskov spojíte aj kúpu pneumatík.

Ešte predtým si však v technickom preukaze skontrolujte, aké rozmery diskov vôbec môžete použiť. Za istých podmienok môžete osadiť aj väčšie disky, ako je uvedené v technickom preukaze.

Alu disky na aute vyzerajú dobre

Tiež by ste sa mali zamyslieť nad tým, čo chcete novými kolesami dosiahnuť. Alu disky sú napríklad známe lepšou tepelnou vodivosťou, menším opotrebovaním pneumatík či rýchlejšou reakciou podvozku. Oproti oceľovým diskom sú však zvyčajne drahšie, no vyzerajú lepšie.

Rodinné autá si žiadajú klasické farby

Pri výbere farby diskov je potrebný aj dobrý vkus. Výrazné farby dodajú autu luxusný či zaujímavý dizajn. Automobiloví nadšenci siahajú po modrých, ružových či zelených diskoch, no v prvom rade by mali zodpovedať štýlu vášho auta. Pokiaľ máte športiak, tieto farby sú na mieste, no k rodinnému autu príliš nesedia. Také strieborné či čierne disky nič nepokazia. Vždy sa snažte zladiť svoj štýl s dobrým vkusom a nič nepokazíte.

