Všestranný luxusný smartfón s najvyspelejším procesorom, oslňujúcim displejom, ohromujúcim zvukom a inteligentným fotoaparátom

Spoločnosť LG Electronics (LG) predstavila svoj najnovší luxusný smartfón – LG G7 ThinQ, ktorého úlohou je vniesť do základného užívateľského komfortu užitočné a príjemné funkcie umelej inteligencie.

Prístroj LG G7 ThinQ, založený na najnovšej mobilnej platforme Qualcomm® Snapdragon™ 845, pamäťou 4 GB RAM a vnútorným úložiskom 64 GB umožňuje ľahko spúšťať aj tie najnáročnejšie úlohy a aplikácie. Je vybavený ohromujúcim 6,1-palcovým jasným displejom, ktorý je takmer o pol palca väčší ako jeho predchodca, ale ani o chlp širší, takže prístroj LG G7 ThinQ má ideálnu veľkosť pre ovládanie jednou rukou.

Leštený kovový rám, vyznačujúci sa estetikou nového dizajnu radu G, dáva prístroju LG G7 ThinQ elegantnejší, „naleštenejší“ vzhľad, ktorý je pre zvýšenú odolnosť doplnený spredu i zozadu sklom Gorilla Glass 5. LG G7 ThinQ má opäť vodotesnosť a prachuvzdornosť IP68 a je skonštruovaný tak, aby spĺňal požiadavky testov MIL-STD 810G vypracovaných armádou Spojených štátov na posúdenie odolnosti zariadenia v drsných podmienkach.

Vylepšený fotoaparát s vyššou inteligenciou

Model LG G7 ThinQ je vylepšený 8MP predným fotoaparátom a 16MP objektívom vzadu ako v štandardnej, tak v širokouhlej (Super Wide Angle) konfigurácii pre vyššie rozlíšenie fotografií s väčšími detailmi. Vlajkový širokouhlý fotoaparát LG teraz zachytí ešte väčšiu časť krásnej krajiny s menším skreslením okrajov, zatiaľ čo selfie sú jasnejšie a v porovnaní s predchádzajúcimi telefónmi LG vyzerajú prirodzenejšie.

Spoločnosť LG ďalej vylepšila funkciu umelej inteligencie fotoaparátu, ktorá mala premiéru v modeli LG V30S ThinQ. AI CAM teraz ponúka 19 režimov fotografovania, oproti skorším ôsmym, pre ešte lepšiu inteligentnú optimalizáciu snímok. Užívatelia tiež môžu svoje snímky ďalej vylepšovať jednou z troch ďalších možností efektov, ak im odporúčaná funkcia AI CAM nevyhovuje.

Fotografovanie za nízkeho osvetlenia sa pri smartfóne LG G7 ThinQ dostáva na úplne novú úroveň vďaka novému superjasnému fotoaparátu (Super Bright Camera), ktorého snímky sú až štyrikrát jasnejšie ako typické fotografie zhotovené pri slabom svetle. Pri fotografovaní za slabého svetla algoritmus umelej inteligencie automaticky upravuje nastavenia fotoaparátu kombináciou technológie pixel binning a softvérového spracovania.

Spoločnosť LG tiež pridala nové funkcie, vďaka ktorým prináša fotografovanie prístrojom LG G7 ThinQ ešte väčšiu radosť než kedykoľvek predtým. Režim živej fotografie (Live Photo) zaznamenáva jednu sekundu pred a jednu sekundu po stlačení spúšte, aby sa zachytili aj fragmenty neočakávaných okamihov alebo výrazov, ktoré by vám inak unikli. Funkcia Stickers využíva rozpoznávanie tváre na generovanie smiešnych 2D a 3D prekrývajúcich prvkov, napr. slnečných okuliarov alebo pások do vlasov, ktoré sú vidieť priamo na displeji.

Novinkou v rade G je režim Portrait, ktorý vytvára profesionálne vyzerajúce snímky s rozostreným pozadím. Tohto bokeh efektu možno dosiahnuť pomocou buď štandardného alebo Super Wide Angle objektívu, čo dáva fotoamatérom možnosti pre ešte väčšiu kreativitu.

S umelou inteligenciou ľahšie a chytrejšie

LG G7 ThinQ bude jeden z prvých prístrojov, ktoré budú vybavené novými funkciami Google Lens. Google Lens je nový spôsob vyhľadávania využívajúci posledné novinky umelej inteligencie a počítačového videnia. Funkcia, ktorá je k dispozícii v rámci aplikácií Google Assistant a Google Photos, dokáže poskytnúť ďalšie informácie o objektoch, napríklad pamätihodnostiach, rastlinách, zvieratách alebo knihách, a tiež identifikovať text. Môžete si prezerať webové stránky, pridávať do kontaktov vizitky, pridávať do kalendára udalosti alebo si vyhľadať položku v reštauračnom menu – a to všetko priamo z Google Lens. (Dostupnosť Google Lens môže byť obmedzená podľa podpory v jednotlivých regiónoch.)

Priamo pod ovládačom hlasitosti sa nachádza tlačidlo pre spustenie funkcií umelej inteligencie telefónu. Jedným kliknutím na toto tlačidlo sa spustí Google Assistant, rýchlym dvojitým poklepaním sa spustí Google Lens, čo ešte u žiadneho telefónu doteraz nebolo. (Dostupnosť Google Assistant môže byť obmedzená podľa podpory v jednotlivých regiónoch.)

S využitím funkcie Super Far Field Voice Recognition (SFFVR) a vysoko citlivého mikrofónu tohto smartfónu rozpozná Google Assistant hlasové príkazy zadávané až zo vzdialenosti piatich metrov. Funkcia SFFVR dokáže oddeliť príkazy od hluku v pozadí, vďaka čomu je telefón LG G7 ThinQ skvelou alternatívou k domácemu hlasovému ovládaniu umelej inteligencie i pri zapnutej televízii. Vlastné príkazy LG pre Google Assistant boli v modeli LG G7 ThinQ rozšírené, takže teraz môžu používatelia zadávať vykonanie ešte väčšieho množstva úloh jednoduchým hlasom.

Superjasný displej zatieňuje konkurenciu

Prvá vec, ktoré si zákazníci pri prístroji LG G7 ThinQ všimnú, bude pravdepodobne nový 6,1-palcový displej QHD+ (3 120 x 1 440), ktorý sa honosí pomerom strán 19,5:9 s FullVision a spodným rámčekom, ktorý je takmer o 50 percent užší ako u LG G6. Na displej LG G7 ThinQ, založený na novej LCD technológii spoločnosti LG zvanej Super Bright Display, sa dá ľahko pozerať aj za priameho slnečného svitu, má jas až 1 000 nitov, čo je v odbore špička, a zobrazuje 100 percent farebného gamutu DCI- P3.

Podľa typu obsahu možno potom displej nastaviť na šesť rôznych režimov zobrazenia: Auto (Automatický), Eco (Ekonomický), Cinema (Kino), Sports (Športové), Game (Hra) a Expert (Expertný). V režime Auto telefón automaticky analyzuje obsah hry alebo fotografií a optimalizuje displej a spotrebu energie. Užívatelia môžu obraz ešte ďalej jemne vyladiť samostatným nastavením teploty obrazovky a jednotlivých úrovní RGB.

Nový druhý displej smartfónu dáva užívateľom flexibilné možnosti pri nastavovaní displeja podľa vlastného vkusu a štýlu. Displej možno plne rozšíriť tak, aby vyzeral ako bez rámčeka, alebo ho možno nastaviť tradičnejším spôsobom, kde je lišta upozornenia úplne začiernená. Pre dosiahnutie osobnejšieho dojmu môžu používatelia dokonca zmeniť lištu upozornenia na inú farbu.

Medzi smartfónmi bezkonkurenčný zvuk

V rámci trvajúceho odhodlania spoločnosti LG poskytovať prostredníctvom svojich smartfónov jedinečné počúvanie ponúka LG G7 ThinQ luxusné inovácie v oblasti zvuku, ktorý ani naďalej nemá vo svojom odbore konkurenciu. Reproduktor Boombox, ktorý je prvýkrát ponúkaný práve v modeli LG G7 ThinQ, využíva vnútorný priestor prístroja LG G7 ThinQ ako rezonančnú komoru, vďaka čomu dosahuje dvojnásobných basov oproti konvenčným smartfónom a tým aj výkonného zvuku ako u veľkého audiozariadenia bez nutnosti použiť externé reproduktory. A to dokonca aj pri položení na drevený alebo kovový povrch.

LG G7 ThinQ je tiež prvý smartfón ponúkajúci virtuálny 3D zvuk akéhokoľvek obsahu do slúchadiel s až 7.1 kanálmi vďaka technológii DTS:X. Prístroj LG G7 ThinQ, ktorým spoločnosť LG pokračuje vo svojom zameraní na skvelý zvuk smartfónov, je vybavený prevodníkom Hi-Fi Quad DAC zaisťujúcim neuveriteľne bohatý zvuk najmä pri spárovaní s vysokoimpedančnými slúchadlami.

„Model LG G7 ThinQ sa silne zameriava na základy a jeho uvedením na trh píše naša spoločnosť novú kapitolu,“ hovorí Hwang Jeong-hwan, prezident spoločnosti LG Electronics Mobile Communications Company. „Prostredníctvom kombinácie personalizovaných a užitočných funkcionalít umelej inteligencie spolu so zmysluplnými funkciami ide o doposiaľ najkomfortnejší smartfón LG.“

Model LG G7 ThinQ bude v nadchádzajúcich dňoch uvedený na trh v Južnej Kórei a následne na hlavných trhoch v Severnej Amerike, Európe, Latinskej Amerike a Ázii. Odporúčaná cena na českom trhu bola stanovená na 21 690 Kč, a na slovenskom 849€.

Kľúčové špecifikácie:

Mobilná platforma: Qualcomm ® Snapdragon™ 845

Snapdragon™ 845 Displej: 6,1-palcový QHD+ 19,5: 9 FullVision Super Bright Display (3120 x 1440 / 564ppi)

Pamäť: LG G7 ThinQ: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (až 2TB)

Fotoaparát:

Zadný duálny: širokouhlý 16MP (F1.9 / 107°) / 16MP štandardný (F1.6 / 71°)

Predný: 8MP široký uhol (F1.9 / 80 °)