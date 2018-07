Veda má zlú správu: Pite kávy vám nepomôže vytriezvieť Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Či už je to noc plná alkoholu alebo len dva poháriky ku večeri, mnohí z nás sú v tom, že účinok alkoholu znížime šálkou kávy. No zatiaľ čo my dúfame, že káva nám pomôže vytriezvieť, veda má na to iný názor.

Profesor Tony Moss z London South Bank University tvrdí, že káva nepomáha znížiť hladinu alkoholu v krvi. Zatiaľ čo sa cítime povzbudení kofeínom, naša koordinácia rúk, očí a ďalšie motorické zručnosti zostávaju ovplyvnené alkoholom v našom systéme.

Aby svoju teóriu otestoval, pozval Moss piatich študentov do kontrolovaného krčmového prostredia, kde každý z nich bol požiadaný, aby pil vodku s tonikom, ktorá obsahovala dostatok alkoholu na základe ich individuálnej výšky a hmotnosti a pripili sa.

Následne im dal jednoduchý koordinačný test, kde museli prevliecť kovovú obruč cez drôt, bez toho aby sa ho dotýkala. Ani jeden z nich úlohu nesplnil.

Po vypití šálky kávy sa účastníci cítili viac v nabudení a opäť sa pokúsili spraviť test, no opäť zlyhali.

Pomocou alkoholtesteru Moss dokázal, že hladina alkoholu v krvi účastníkov sa po vypití kávy nezmenila a teda, že jediný spôsob ako znížiť túto hladinu je čakať.

,,Zo širšieho výskumu vieme, že káva je pri alkohole antitdotum. Káva je stimulant, ktorý nám pomáha prekonať pocit únavy pri klesaní alkoholu v krvi. Jediné čo nám pomôže v tomto ohľade vytriezvieť, je trocha času.“

Zistenia sú podporené štúdiou publikovanou v roku 2009, ktorá podrobne popisuje účinky kombinácie alkoholu a kofeínu.

Myšiam bol podaný alkohol a následne ľudský ekvivalent rovný ôsmim šálkam kávy. Po kofeíne sa zdali byť oveľa bdelšie, no stále dosahovali oveľa horšie výsledky pri prechádzaní bludiskom, na rozdiel od tirezvych myší.

Síce neexistuje žiadny zázračný liek, ktorý nám pomôže vytriezvieť, existujú určité potraviny a nápoje, ktoré vám pomôžu cítiť sa opäť fit. Vaše telo je dehydratované, takže určite by ste mu ako prvé mali zabezpečiť dostatok vody.

Taktiež vám pomôže aj to ak svoje ráno začnete s výživným jedlom, ktoré naštartuje regeneračný proces vo vašom tele, napríklad smoothie, alebo ovsená kaša s maslom a ovocím.

Inak nám neostáva nič iné len čakať. Pre predstavu, ak vypijete pohár vína (250ml), vytriezviete až po troch hodinách, zatiaľ čo pri jednom pive vám to bude trvať v priemere 2 hodiny.