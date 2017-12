Umelá inteligencia – technológia, ktorá mení svet smartfónov Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Ani nový procesor, lepšia kamera alebo najnovší systém reproduktorov nedokážu to, čo umelá inteligencia. Huawei Mate 10 Pro, ktorý je ňou vybavený, je jednoducho telefón úplne nových možností.

Smartfóny podliehajú neustálemu technologickému zdokonaľovaniu a sú trvalou výzvou pre konštruktérov. Používatelia chcú, aby boli stále tenšie a ľahšie, no zároveň očakávajú vyšší výkon, lepší fotoaparát a dlhšiu výdrž batérie.

V tejto situácii našiel Huawei zaujímavú cestu. Pomocou novej technológie zostavil zariadenie so zvýšeným výkonom, dlhšou výdržou batérie, kvalitnejším obrazom a lepším zvukom mikrofónu bez nutnosti hardvérových zmien. Reč pritom nie je o žiadnom experimentálnom prototype, ale o smartfóne, ktorý si už môžete kúpiť – Huawei Mate 10 Pro. Svoju vlajkovú loď vybavil samostatným čipom pre umelú inteligenciu – NPU (Neural Processing Unit). Práve vďaka nej dochádza k radikálnemu zlepšeniu všetkých parametrov a k novým možnostiam.

Lepšia správa procesov na pozadí

Na rýchlejšie spúšťanie aplikácií či prepínanie medzi úlohami nepotrebujete mať rýchlejší procesor a viac pamäte RAM. Stačí len neplytvať výpočtovou silou. Systém sa vás však nemôže neustále pýtať, či sú naozaj všetky procesy bežiace na pozadí nutné. Presne na tieto otázky vie za vás odpovedať umelá inteligencia. Sleduje spôsob používania telefónu a je schopná určiť, ktoré aplikácie môžu byť pozastavené a ktoré by, naopak, mali byť pripravené na použitie, pretože sú pre vás v danom okamihu dôležité. V predstihu ich načíta do pamäte, čím výrazne zrýchli ich spúšťanie.

Dlhšia výdrž batérie

Podobný mechanizmus dokáže tiež pomôcť so znížením spotreby energie. Tzv. „strojové učenie“ identifikuje procesy výrazne zaťažujúce procesor, zvyšujúce spotrebu energie a tvorbu tepla. S ohľadom na aktuálnu aktivitu používateľa rozhodne, ktoré z nich je možné pozastaviť, resp. úplne vypnúť, aby sa dosiahli reálne úspory. Výsledkom je, že Huawei Mate 10 Pro vie na jedno nabitie pracovať celé dva dni.

Umelá inteligencia si našla uplatnenie aj pri nabíjaní batérie. Tento proces vyžaduje presné nepretržité monitorovanie, aby nedochádzalo k nadmernému zahrievaniu súčastí či k samovznieteniu. Umelá inteligencia poskytuje potrebnú kontrolu a predpovedanie zmien, čím umožňuje, aby sa smartfón nabíjal rýchlo a zároveň bezpečne.

Zlepšená kvalita hovoru

Obvykle na ňu nemyslíme a uvedomíme si ju, až keď nás zastihne dôležitý hovor pri rušnej ceste alebo na stanici. Odfiltrovanie hluku z okolia býva zložité. Umelá inteligencia na vašej strane však rozlíši, ktoré zvuky sú len ruchom z pozadia a ktoré by mali prejsť na druhý koniec jasne a čisto. Rovnako to funguje aj naopak. Pokiaľ sa ocitnete na hlučnej ulici, Mate 10 Pro vám hovor uľahčí zvýšením hlasitosti. Vo chvíli, keď vkročíte do tichej kaviarne, rozpozná nové prostredie a hlasitosť automaticky zníži.

Inteligentný fotoaparát rozpoznávajúci objekty

Vďaka rozpoznávaniu preddefinovaných scén a strojovému učeniu identifikuje tento smartfón objekty v zábere a automaticky vyberá optimálne nastavenia na zachytenie dokonalých snímok. Namiesto plytvania časom pri výbere správneho režimu stačí používateľovi zamieriť na scénu a stlačiť spúšť. Či už fotíte portrét, svojho domáceho miláčika alebo jedlo, o najlepšiu fotku v daných podmienkach je už postarané. Umelá inteligencia ušetrí aj zlomky sekundy potrebné na prispôsobenie optiky, čo je rozhodujúce najmä pri snímaní pohybujúcich sa objektov. Dokáže ich sama rozpoznať, predpovie, kde budú v ďalšom okamihu a na toto miesto sa presne nastaví.

Zrýchlenie operácií

NPU sa stará o efektivitu. Úlohy, ktoré sú pre tradičné programy pomerne náročné, pomáha vykonávať rýchlejšie. Napríklad snímky konkrétneho objektu vo vašej galérii sa dajú nájsť až dvadsaťkrát rýchlejšie než v telefónoch bez umelej inteligencie. Okamžité rozpoznávanie vzorov, učenie sa z používateľského správania a hľadanie a pochopenie vzťahov medzi prvkami, robia umelú inteligenciu dokonalou aj pre jednu z najnáročnejších aplikácií – preklad. Program Microsoft Translator pracuje v Mate 10 Pro svižne a umožní okamžite porozumieť cudzojazyčným znakom aj v režime offline, čo určite ocenia návštevníci Číny alebo Indie.

Huawei Mate 10 Pro si na Slovensku môžete zakúpiť od druhej polovice novembra za odporúčanú maloobchodnú cenu 799 eur. Viac informácií nájdete na tomto odkaze: http://consumer.huawei.com/sk/phones/mate10-pro/

