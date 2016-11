Ohodnoť článok

Týždeň vedy a techniky: V pondelok, 7. novembra 2016, slávnostne odštartuje trinásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý potrvá až do nedele, 13. novembra 2016. Počas tohto týždňa sa môžete tešiť na rôzne prednášky, súťaže, festivaly, workshopy a iné podujatia, vďaka ktorým budete mať možnosť nahliadnuť do sveta vedy a techniky a oboznámiť sa s ním, v duchu motta „zaži vedu naživo“.

Otvorenie: Týždeň vedy a techniky a Zážitkové centrum vedy Aurelium

V pondelok 7. novembra 2016 sa uskutoční slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Bojnickej 3 v Bratislave. Tento rok bude otvorenie o to výnimočnejšie, že v rámci neho bude prvýkrát oficiálne predstavené nové Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Na čo sa môžete tešiť

Centrá vedy sú vo svete veľmi obľúbeným konceptom, ktorý v sebe spája školu, múzeum i zábavný park. Hlavnou myšlienkou je popularizovať vedu prístupnou formou tak, aby si každý návštevník odniesol nové zážitky a vedomosti. Aurelium je práve takým miestom, kde sa prelína zábava s učením. Tešiť sa môžete na viac ako 140 interaktívnych exponátov, ktoré vám poodhalia tajomstvá vedy a techniky.

Chémia, láska aj ochrana kultúrneho dedičstva

Zaujímavé podujatie Utorok s chémiou, v ktorom sa netradične spojí chémia s láskou a umením, je pre vás pripravené 8. novembra 2016 v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie je rozdelené do dvoch samostatných prednášok. Predpoludním o 09.00 h, sa uskutoční prednáška Chémia lásky, venovaná fenoménu lásky z pohľadu /bio/chemického procesu. Určená je najmä stredoškolákom, prednášať bude doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. Popoludňajšia prednáška, Symbióza chémie a umenia, sa uskutoční o 17.00 h a je určená širokej verejnosti. Prednášať budú doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a akademická maliarka doc. Danica Stojkovičová o reštaurovaní a ochrane kultúrneho dedičstva.

Týždeň vedy a techniky: Umenie

V rámci TVT 2016 spoznáme aj mená víťazov Výtvarnej a Fotografickej súťaže. Tento rok bolo témou výtvarnej súťaže umelecké stvárnenie „Stroja času“ a témou fotografickej bola „Veda pod mikroskopom“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oboch súťaží, sa uskutoční 10. novembra 2016 o 11.00 h v priestoroch bratislavského výstaviska Incheba.

(Ne)tradičná veda

Zabaviť sa môžete na podujatí Veda netradične, ktoré sa uskutočnia 10. – 11. novembra 2016 v priestoroch Incheba Expo Bratislava, v čase od 09.00 h do 19.00 h. Pripravených pre vás bude viac ako dvadsať interaktívnych stánkov ponúkajúcich veľa zaujímavých experimentov a exponátov. V stánku Zaži vedu naživo s CVTI SR vám bližšie predstavia Zážitkové centrum vedy Aurelium a Centrum vedecko-technických informácií SR. Okrem toho si môžete prečítať časopis Quark a zapojiť sa do súťaže s portálom Veda na dosah. Keď sa bunka zblázni…je názov stánku Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV, v ktorom sa interaktívnou formou dozviete, čo je to genetický kód, ako sa dedí, ako funguje a prečo sa bunky s rovnakým kódom navzájom odlišujú. Vlastnoručne si môžete vyskúšať izoláciu DNA z banánu a vidieť vlákna DNA „naživo”.

Slovenské elektrárne predstavia najmodernejšie informačné centrum o energii – Energoland Mochovce, ktorý v sebe spája vzdelávanie a zábavu. Práve v tomto stánku si môžete vyskúšať rozšírenú realitu, kde sa pomocou 3D okuliarov Oculus Rift ocitnete vo vesmíre, navštívite Mars či nahliadnete do atómových elektrární Mochovce. Navyše sa môžete zapojiť do súťaže o zaujímavé vecné ceny. Okrem toho sa môžete tešiť aj na stánky ako napríklad Plasma je COOL, Archeológia – moderná veda či na Mobilné planetárium a mnohé iné.

V rovnakom termíne a na rovnakom mieste, teda 10. – 11. novembra 2016 v čase od 9.00 do 19.00 hod. v priestoroch výstaviska Incheba, je už tradične pripravená aj prehliadka bádateľských projektov študentov stredných škôl so záujmom o vedu a techniku v rámci Festivalu vedy a techniky AMAVET. Vďaka víťazstvu v tejto súťaži majú študenti možnosť reprezentovať svoju školu a Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach ako je Intel ISEF, EUCYS či I-SWEEEP.

Cena za vedu a techniku

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra 2016 v priestoroch Incheba Expo Bratislava. Počas slávnostného večera budú udelené ceny v piatich kategóriách: osobnosť vedy a techniky, celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, popularizátor vedy a vedecko-technický tím roka.

Okrem spomínaných aktivít sa v rámci Týždňa vedy a techniky koná viac ako štyristo podujatí po celom Slovensku. Viac informácií o všetkých nájdete na www.tyzdenvedy.sk.

Týždeň vedy a techniky organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

