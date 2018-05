Tretí ročník Techsummitu opäť prináša do Bratislavy technologickú špičku Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Nastaviť vzťah medzi človekom a technológiu bude kľúčové pre našu budúcnosť. Už dnes technologické inovácie vo veľkej miere ovplyvňujú náš každodenný život. Ako to pôjde ďalej? Vieme to predikovať a ovládať? Alebo sa nám to môže vymknúť spod kontroly? Odpovede na tieto otázky prinesie konferencia Techsummit.

„Veda a technika nám môžu zlepšiť nemocnice, dopravu, vzdelávanie, ale aj kultúru či fungovanie komunít. Musíme však vedieť ako na to. Cieľom Techsummitu je hovoriť o najnovších pokrokoch v technologickom svete a o tom, ako ich efektívne začleňovať do každodenného života,“ povedal Davy Čajko, generálny riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Techsummit organizuje.

Techsummit sa uskutoční 6. – 7. júna v hoteli Crown Plaza Bratislava a pokrýva tieto témy:

SMART CITY

Koncept SMART CITY sa snaží využiť moderné technológie na to, aby vytvoril pre ľudí zmysluplné prostredie. Aké možnosti sa nám ponúkajú, ako ich (ne)využívame a kam by sme sa mali posunúť? Ako nám vedia pomôcť riešiť problémy s dopravou a parkovaním?

INDUSTRY 4.0

Revolúcia v priemysle sa nevyhne ani Slovensku a s našim postavením “automobilovej výrobnej haly” nám môže spôsobiť problém v strate tisícok pracovných miest. Zároveň nám chýbajú kvalifikovaní pracovníci, ktorí by nové technológie vedeli obsluhovať. Digitalizácia nie je témou len pre veľkých hráčov na trhu, ale aj pre malých a stredných podnikateľov a tiež výrobných podnikov. Čo potrebujeme zmeniť, aby sme sa na to pripravili?

UMELÁ INTELIGENCIA

Umelá inteligencia zasahuje čoraz viac oblastí nášho života. Čo sa vlastne skrýva pod názvom umelá inteligencia, čo nám prináša a aké má riziká? Kto ju bude vlastniť, kto k nej bude mať prístup? Bude to nástroj moci alebo pomoci?

CYBER SECURITY

Hovorí sa, že keby chcel niekto v dnešnom svete vojnu, tak nepotrebuje strelné zbrane, stačí mu na to útok v online prostredí. Je to naozaj tak? Môže sa stať niečo, čo sme doteraz poznali len zo sci-fi filmov? Sú nebezpečenstvom individuálni hackeri alebo organizované skupiny, ktoré si na tomto založili svoj biznis?

SMART HOSPITAL

Čo všetko treba v zdravotníctve zmeniť, aby zodpovedalo 21. storočiu? Menia sa nároky pacientov na poskytované služby, pribúdajú nové diagnózy, mení sa populačná krivka a aj výdobytky vedy a techniky. Dokážu sa nemocnice tomu prispôsobiť? Ako dlho im to bude trvať a koľko to bude stáť?

START-UP ECOSYSTEM

Trh je zaplavenými novými start-upmi a okrem mnohých inšpiratívnych príbehov poznáme aj také, ktoré napriek získaniu investorov nedotiahli biznis do úspešného konca. Ako oddeliť

“zrno od pliev” a pomôcť tak úprimným projektom, aby mohli dosiahnuť úspech? Ukážeme tiež ako rozdielne môžu start-upové systémy fungovať v jednotlivých európskych krajinách. Sieťovanie, spoločné vzdelávanie a vytváranie ekosystémov pre spoluprácu start-upov je hlavným cieľom, prečo túto tému otvárame.

START-UP PITCH

Po prvýkrát bude súčasťou Techsummitu aj start-upový pitch. Desať slovenských projektov sa predstaví porote zloženej zo zástupcov investorov, európskych ecosystémov a už fungujúcich start-upov. Dostanú tak možnosť získať podporu pre spustenie svojho projektu.

Na Techsummite okrem iného vystúpia aj Dirk Ahlborn, šéf Hyperloopu, Kalle Palling, člen estónskeho parlamentu, Hans-Christian Heidecke, CIO Volkswagenu či Balázs Szeneczey, viceprimátor Budapešti.

Techsummit prepojí zástupcov štátu, samospráv, súkromného sektora a vzdelávacích inštitúcií, aby mohli diskutovať o vhodných a koordinovaných riešeniach.