To ako starí sa cítite má veľký vplyv na zdravie vášho mozgu

Ako starý sa cítite byť môže podľa novej štúdie naznačovať celkové zdravie vášho mozgu.

Výskumníci pomocou analýz mozgu zistili, že ľudia, ktorí sa vnímajú ako mladší, majú v kritických oblastiach mozgu viac šedej hmoty – znak zdravého mozgu.

Šedá hmota má v mozgu veľa funkcií, ako zbavovanie ho prebytočných chemikálií a prepravu glukózy.

Štúdia tiež zistila, že tí, ktorí sa cítili mladší, mali lepšie výsledky v pamäťových testoch a vykazovali menej príznakov depresie.

Na analýzu vplyvu subjektívneho veku – ako starí sa ľudia cítia v porovnaní s ich skutočným vekom – sa výskumníci opýtali 68 ľudí vo veku 59 až 84 rokov , koľko majú rokov a ako starí sa cítia – následne porovnávali odpovede so skenom ich mozgu.

Podľa profesora Jeanyung Cheye, ktorý viedol štúdiu, „ľudia, ktorí sa cítia mladší, majú štrukturálne charakteristiky mladšieho mozgu.“

Tieto zistenia boli zrejmé aj vtedy, keď brali do úvahy iné faktory „vrátane osobnosti, subjektívneho zdravia, depresívnych symptómov alebo kognitívnych funkcií,“ tvrdí profesor Chey.

Štúdia zistila, že človek, ktorý sa cíti subjektívne starší ako skutočne je, sa tak môže cítiť kvôli biologickým zmenám alebo životnému štýlu.

Profesor Chey tvrdí: „Ak sa niekto cíti starší ako je, mohlo by to byť znamením, aby prehodnotil svoj životný štýl, zvyky a činnosti, ktoré by mohli prispieť k starnutiu mozgu a prijať opatrenia, ktoré zlepšia starostlivosť o zdravie mozgu.“

Starší subjektívny vek môže byť tiež ukazovateľom závažnejšieho problému, ako sú skoré štádiá demencie.

Tí, ktorí sa cítia mladšie ako je ich skutočný vek a následne žijú fyzicky a duševne aktívny životný štýl majú zdravší mozog.

