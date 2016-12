Sľubujú zárobok na internete? Nedajte sa oklamať!

Ohodnoť článok

Na internete sa pohybujem roky, a za tie roky som si sám vyskúšal pár zaručených receptov na zárobok v časoch biednych, ako aj objavil stovky webov s návodmi, ako na webe zarobiť a priveľmi sa nenarobiť. Samozrejme, že nejaké systémy na zárobok naozaj fungujú, najčastejšie pre prvých členov takýchto pyramídových hier, no zväčša len zneužijú človeka a jeho situácie.

Klikačky

Pojem „klikačky“ je na internete veľmi známy. Dokonca ho v Googli nájdete na weboch s rovnakou tématikou, ktoré vám skrátka sľubujú ľahko zarobiť peniaze a mať sa ako prasa v žite. Ale pozor. Klikačky, aby som vysvetlil, sú systémy, ktoré vám zobrazujú reklamu a vy pritom musíte osobne klikať a reklamy prechádzať. Zbierate kredity, alebo čítate emaily, ktoré vám prichádzajú a kliknutím naň potvrdíte, že email dorazil a že ste si ho prečítali. Z rôznych zdrojov napríklad viem, že možno len každá desiata klikačka niečo členom vyplatí a aj tá prestane platiť po nejakom čase úplne. Prídete akurát o poriadne nervy.

Surfovací banner

Systémy, ktoré vám sľubujú peniaze za to, že sa na vašom počítači zobrazujú cudzie reklamy, sú tiež šialenstvom. Vy ste celý týždeň bez vypnutia na počítači, sledujete reklamnú lištu nad panelom nástrojov a v prípade, že sa tam niečo zastaví, musíte potvrdiť, že reklamy sledujete kliknutím na hodiny, spiaceho panáka, či nejaké tlačidlo. Dáte tak najavo že ste stále pri počítači a naozaj sledujete reklamy. Po týždni trápenia máte na účte 4 doláre, za elektrinu a prehriate počítača zas relatívne dáte 6 dolárov + ešte tých nervov, čo vám to zožralo… Nakoniec ste ešte v mínuse a ani to za to nestálo.

A stovka ďalších

Nuž a ešte existuje sto ďalších druhov systémov, ktoré vám majú priniesť zisk. Sú to aj systémy do ktorých keď sa zaregistrujete, budú vám chodiť emaily a vy za ich čítanie získate peniaze. Za jeden môže byť 5 centov a na to aby ste peniaze dostali si musíte nazbierať napríklad 50 €. Lenže celý systém záhadne skončí vtedy, kedy by mal vyplatiť prvým ľuďom s nazbieranými 50 €. Dovtedy systém len inkasoval peniaze od inzerentov a vám nedal nič. Takýchto prípadov je ročne aspoň 200 na celom internete a stále sa nájdu dôverčiví ľudia, ktorí veria a zapoja sa.

Všetko sú to pyramídy

Pyramídové hry boli u nás zakázané, no máme k nim stále prístup. Takmer všade musíte zbierať ešte ďalších ľudí, ktorí sa zaregistrujú cez vás. Zlanárite na rovnakú blbosť svoju rodinu, priateľov, návštevníkov blogu a všetci rovnako sa trápite na rovnakej hlúposti. Najviac vždy zarobí ten na vrchole, ale či aj niečo dostane, to je už druhá vec. Všetky systémy, ktoré sľubujú peniaze v SR, ČR, v USA v Nemecku a všade možne, ich posielajú na Paypal, AlertPay, alebo výnimočne na osobný účet. Samozrejme, ak vôbec posielajú.

Najznámejší podvod je BUX.to

Jeden z najznámejších podvodov na ľuďoch je BUX.to do ktorého sa neustále zapájajú ďalší a ďalší Slováci. Dokonca nájdeme kvantá stránok, kde Slováci sľubujú zaručené zisky ostatným Slovákom, ak sa zaregistrujú cez nich. Len aby oni sami zarobili samozrejme a hoci sľubujú naozaj zaručené zisky a ľahko zarobené peniaze, zrejme to celé neokúsili. Na zarobenie poriadnej sumy je potrebné veľa klikať a surfovať, veľa riskovať, pokiaľ nie ste na webe doma ale v práci či škole. Vyžaduje si to veľa času a nervov. A aby to nestačilo, tak systém Bux.to ani neposiela platby. Môžete sa pozrieť na tento obrázok, kde je zachytená história platieb. Prvá bola vyplatená na Paypal vo výške 10 €, samovoľne systém zmenil vtedy partnera pre platby na AlertPay. Akonáhle už má systém vyplatiť vydretú províziu viac ako 50 €, už nie ste pre neho zaujímavý. Vás nepotrebujú, lebo žiadate priveľa a už nesurfujete. Potrebujú takých, ktorí im budú pozerať reklamy. V deň prípravy článku (13 september 2011) sú to teda tri roky a dva mesiace, čo sa stále čaká na zmenu statusu PENDING AUDIT na PAYMENT SENT.

O tomto konkrétnom systéme mimochodom informujú aj stránky http://bux.n-games.eu ktoré sa snažia vystríhať všetkých, čo naleteli, alebo zvažujú sa zapojiť. Na webe funguje stále online množstvo systémov, v roku 2009 existoval zoznam, ktorý uchovával databázu celkovo až 2500 systémov na zárobok cez počítač. Našlo sa len asi 40 ľudí z celého sveta, čo možno až 95 percent z nich prešlo a označilo niektoré z nich za spoločného majiteľa, k niektorým sa viazali diskusie o neplatení a podvodoch. Aj ja som vtedy pridal pár hodnotení ku piatim, ktoré zakladali na podvodných jednaniach, nepripočítavaní kreditu, nevyplácaní a podobne. Ak si ešte dobre spomínam, tu spomínané Bux.to v drzosti a podvodnosti nebolo ani v prvej desiatke.

Dávajte si teda pozor a nemrhajte časom na stránkach, ktoré vás nalákajú inštalovať si neoverený software, neustále klikať na reklamy, z ktorých nič nebude a podobne. Druhá vec je častý prípad, že aj keby ste si zriadili internetovú banku Paypal, mnoho ľudí nevie s ňou narábať a nepozná svoje povinnosti zdaňovať príjem dosiahnutý v rámci EÚ… čo zas znamená problémy na celkom iných miestach. Reálne sa teda dá zarobiť jedine poctivou prácou, alebo podvodom, keď si založíte podobný systém, nalákate ľudí investovať a navonok bude všetko vyzerať krásne a profitujúco…

Dá sa naozaj zarobiť

Na tomto veľkom podvode sa nakoniec zarobiť naozaj niečo dá – len čo sa rozhrania účtu v konkrétnych spoločnostiach týka – tam zárobok nejaký vidíte. Ozajstné peniaze však nikdy nemusíte vidieť. Zarobiť sa dá najviac vtedy, keď za vás celú robotu spravia iní – vy ich len nalákate, aby sa zaregistrovali pod vami cez vaše stránky. Takýchto stránok je na Slovensku stále na stovky až tisíce. Len v katalógu SURF sa ich nachádza veľké množstvo. Celkom dole. A stále platí, že hoci sa budete snažiť ľudí lanáriť, svoje peniaze nikdy neuvidíte. Nie je to teda nakoniec brutálna škoda času?