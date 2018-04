Slováci rozmýšľajú moderne. Až 43 % si televízor pripojí bezdrôtovo Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Televízor je od začiatku dvadsiateho storočia súčasťou našich domácností. Je symbolom modernosti, dizajnu, domácim spoločníkom. Televízor nefunguje už len na tlačidlo, zabáva rodinu, blízkych, zaujme a informuje. A zmizne.

Spoločnosť Samsung, prostredníctvom spoločnosti Ipsos, zisťovala vzťah Slovákov k televízorom na reprezentatívnej vzorke 312 respondentov vo veku od 18 do 65 rokov.

Chceme mať dizajnový televízor

Dizajn sa posúva, náš vkus sa mení – od veľkých obrazoviek, ktoré zaberali veľký priestor v obývačkách, smerujeme k unikátnemu dizajnu – úzkym, oblým, a najnovšie, nenápadným – televízorom, ktoré splynú so stenou vďaka režimu Ambient. Slováci chcú dizajn – hľadajú televízor, ktorý je dizajnovým kúskom a inteligentným členom rodiny. Nerieši sa obraz, nový televízor Samsung je obrazom. Dizajnový kúsok, ktorý zhasne a vyzerá ako stena v obývačke. Až 40 % majiteľov televízora by uprednostnilo, aby ich televízor splynul ako chameleón s interiérom izby. Pokiaľ by bola možnosť kúpiť si takýto televízor, takmer 30 % z nás by si ho zakúpilo. Samsung s tohtoročnými QLED televízormi a režimom Ambient, tak trafil do čierneho. Prostredníctvom mobilnej aplikácie rozpozná farbu a vzor steny, pred ktorou je umiestnený, a dokáže obrazovku prispôsobiť dekoru interiéru, čím vznikne elegantná, zdanlivo priehľadná obrazovka, a na vypnutom televízore už nie je vidieť len prázdnu čiernu plochu.

Dizajn televízora hrá stále významnejšiu rolu – pokiaľ nie je zapnutý, nemal by byť rušivým prvkom. Viac než 4 hodiny denne je v 58 % domácností televízor vypnutý. 12 % domácností má televízor vypnutý len hodinu denne.

Chceme byť moderní

Tlačidlo netreba, káble sú zbytočné. Až 43 % z nás má Smart televízor bezdrôtovo prepojený a až 36 % to plánuje. Stačí aplikácia na smartfóne.

Napriek tomu, že stále až 95 % z nás má televízor v obývačke na komode, a pozeráme spravodajstvo (72 %), alebo filmy (80 %) a seriály (70 %), chceme niečo nové. 37 % domácností vlastní Smart televízor a 40 % Slovákov vážne uvažuje o jeho kúpe v najbližšom roku alebo období. Stále je však pre nás televízor dominantným prvkom – až 61 % Slovákov prispôsobuje zariaďovanie domácnosti a obývačky umiestneniu televízora. 43 % Slovákov má v domácnosti dva televízory, najčastejšie v obývačke a v spálni. A až 40 % z nás má zámerne večer pri spaní zapnutý televízor. Viac ako 35 % domácností vlastní jeden televízor.

Televízor máme zapnutý predovšetkým po práci (51 %) a pred spaním (54 %). Niektorí z nás ho využívajú ako kulisu počas domácich prác (23 %), 26 % sleduje televízor ráno a 25 % pri jedle. Sú však aj takí, pre ktorých je televízor celodenným spoločníkom – 22 % Slovákov sleduje televízor počas celého dňa.

Sledovanie celej seriálovej série je trendom

Zažili ste už doma seriálový alebo herný maratón? Až 33 % z nás áno. Kvalita obrazu pri dlhodobom pozeraní je istota. Nebolia vás oči. 44 % z nás sleduje príležitostne niekoľko dielov seriálov za sebou, 28 % z nás sleduje niekoľko dielov seriálov, filmov alebo programu za sebou pravidelne.

Televízor je niekoľkohodinovým spoločníkom pre mnohých z nás – 42 % sleduje televízor 2 až 4 hodiny denne, 22 % trávi čas s televízorom viac než 4 hodiny denne. A pri otázke, či Slováci trávia viac času s partnerom alebo s televízorom, odpovedalo 49 % z nás, že čas trávi s partnerom, 31 % rovnako s televízorom ako s partnerom a 20 % uprednostňuje televízor.

40 % z nás chce Smart televízor, až 43 % chce prepojiť domácnosť bezdrôtovo. Je komfortné ak nás smartfón Galaxy upozorní na to, že naša práčka Samsung práve doprala a televízor Samsung si „pradie“ v režime Ambient. Na otázku, aký by mohol mať televízor originálnu vlastnosť, uprednostnilo 23 % majiteľov „jeden kábel“. Až 64 % majiteľov má k televízoru pripojené 2 až 3 káble, viac než 3 káble zavadzajú v 23 % domácnostiach.

Produktový manažér spoločnosti Samsung Miroslav Záhorec dopĺňa: „Naši klienti hľadajú riešenie, ako znížiť množstvo káblov v priestore, chcú dizajnový prvok v obývačke, ktorý im neznehodnocujú káble. Chcú mať dekoratívny prvok dotvárajúci priestor. A naše nové riešenie v podobe One Invisible Connection na QLED TV, ktoré v sebe spája prívod elektrického prúdu a dát z externých zariadení, im to dáva.“

Ďalšie informácie a podrobnosti o nových QLED televízoroch Samsung získate na internetových stránkach www.samsung.com a https://news.samsung.com/global/.