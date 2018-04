Prvý profesionálny hudobný videoklip natočený na mobilný telefón Samsung Galaxy S9+ Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Paulie Garand vydal k novému singlu Kolem stolu unikátny videoklip, pri ktorom mu sekundoval slovenský raper Separ a duo Nerieš.

Rapper Paulie Garand vypustil do sveta unikátny videoklip na nový singel Kolem stolu, na ktorom rovnako excelujú raper Separ a duo Nerieš. Videoklip je ako prvý v Čechách a na Slovensku kompletne natočený na mobilný telefón Samsung Galaxy S9+. Videoklip sa natáčal v apríli 2018 v garážach OC Kotva, na bejzbalovom ihrisku v Prahe a na vrakovisku v blízkosti Bratislavy.

Už na konci predchádzajúceho roku bola skladba Runway predzvesťou toho, že dvojica Paulie Garand & Kenny Rough majú nabité a to dokazujú aj so svojim novým singlom Kolem stolu. Ten je prvou oficiálnou lastovičkou ich chystaného albumu, ktorý vyjde ešte tento rok a to 2. decembra 2018. Na track si pozvali slovenské posily a to opancierovaného Separa a zohranú dvojku Nerieš, ktorá dominuje v refréne. Celú skladbu sprevádza ako už je zvykom rovno aj vizuál pod vedením režiséra Tomáša Kasala. Unikátny videoklip je ako prvý v Českej republike a na Slovensku natočený kompletne na mobilný telefón Samsung Galaxy S9+.

„Väčšina záberov sa natáčala počas tmy, aby sme ukázali, že natočiť kvalitný videoklip je v súčasnej dobe možné aj na mobilný telefón a to takmer za každých podmienok. Navyše sa v klipe objavujú aj špeciálne efekty telefónu ako je slowmotion,“ uviedol Pavel Harant alias Paulie Garand.

Klip vznikol v spolupráci a s podporou spoločnosti Samsung, s ktorou Paulie Garand oficiálne spolupracuje od minulého roku ako ambasádor, najmä na sociálnych sieťach.

Video z natáčania videoklipu:

