Vyrovná sa nový Google Pixel výbornému Galaxy S8

Nový Google Pixel

Vo svete Androidu sme sa tento rok dočkali nových vlajkových lodí od lídrov na trhu Samsungu a LG v podobe telefónov Galaxy S8 a G6. Ako posledný veľký hráč je na ťahu Google s modelmi Pixel a Pixel XL (prepáč, HTC).

Minuloročný Pixel veľmi príjemne prekvapil. Ak sa chce s najlepšími porovnávať aj tento rok, bude musieť zapracovať na pätici slabších miest:

Vodotesnosť

Súčasný Pixel znesie zopár kvapiek vody, no to už v dnešnej konkurencii neobstojí. S8, G6 aj iPhone 7 všetky prežijú krátky ponor do vody. Štandard je „prežiť“ meter pod hladinou po dobu 30 minút.

Externé úložisko

Naposledy si zákazníci mohli vybrať medzi modelom s internou pamäťou 32GB a 128GB. Samsung aj LG však u svojich telefónov ponúkajú možnosť rozšíriť si úložný priestor zariadení pomocou pamäťovej karty až do veľkosti 2TB. Google by mal ísť v ich stopách.

Lepší fotoaparát

Súčasný Pixel má výborný fotoaparát, ktorý by obstál aj u novšieho modelu. Ale predsa sa na ňom nájde zopár drobností, ktoré by sa dali vylepšiť. Prepracovanejší efekt rozostreného pozadia, kvalitnejšie zábery v zhoršených svetelných podmienkach a stabilnejšie videá natáčané v pohybe by telefón od Google posunuli o triedu vyššie.

Dlhšia výdrž batérie

Súčasné modely Pixlu majú slušnú testovaciu výdrž 13 hodín, no Galaxy S8 a S8 Plus vydržia nepretržite prehrávať video v lietadlovom režime až 16 a 18 hodín. Ak chce byť Google konkurencieschopný, musí sa dotiahnuť.

Tenšie okraje

Obrovské displeje s takmer neviditeľnými okrajmi sú momentálne také trendy, že by bolo od Google zvláštne, keby sa neprispôsobil. Ale ktovie, možno príde s niečím revolučným.

Tešíte sa na nový Google Pixel? Vlajkovej lode Google sa fanúšikovia dočkajú zrejme na jeseň.

