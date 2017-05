Ovládnite WhatsApp pomocou 16-tich tajných trikov 5 (100%) 1 vote

Od malého startupu po aplikáciu, ktorú používa vyše miliarda ľudí na celom svete. WhatsApp možno používate dennodenne, ale poznáte tieto skvelé funkcie.

Zmeňte si písmo

Ak chcete byť originálni, uveďte pred a za slovom trikrát tento symbol `. Napríklad: “`Ahoj“`. Text sa zobrazí vo fonte pripomínajúcom staré písacie stroje. Tento symbol je k dispozícií na štandardnej Android klávesnici nie na iOS.

Pošlite správu viacerým kontaktom bez ich vedomia

V pravom hornom rohu sekcie Chaty kliknite na Nové rozosielanie. Vaša správa sa zobrazí každému vybranému kontaktu vo vašej privátnej konverzácii – teda nie v skupinovom chate. Takúto správu ľahko odlíšite pomocou ikonky megafónu. Prijímateľ ju neuvidí.

Formátujte text

Pre tučné písmo ohraničte slovo z každej strany symbolom *. Pre kurzívu zvoľte symbol _ a pre prečiarknuté písmo vlnovku ~. Znaky môžete aj kombinovať a vytvoriť napríklad slovo napísané kurzívou a zvýraznené boldom, ktoré by ste napísali takto _*slovo*_.

Zistite, s kým sa rozprávate najčastejšie

Pokiaľ máte zariadenie používajúce systém iOS, choďte do menu Nastavenia -> Účet -> Spotreba úložného priestoru, kde nájdete prehľadný zoznam toho, s kým si ako často píšete.

Skontrolujte či obmedzte spotrebu dát

Choďte do Nastavenia -> Spotreba dát -> Využitie siete. Uvidíte tu presný rozpis využívania dát. Ak ich chcete obmedziť, môžete to urobiť v menu Spotreba dát.

Vypnite si upozornenia

Ak vás otravujú neustále vibrujúce hromadné správy, nezúfajte. V menu „inkriminovaného“ chatu ťuknite na tri bodky a následne na Stlmiť. Môžete si vybrať, ako dlho majú byť upozornenia vypnuté.

Strážte si svoje súkromie

V sekcii Nastavenia -> Účet -> Súkromie si môžete zmeniť, kto môže vidieť vašu profilovú fotku, status, aj to, kedy ste boli naposledy online.

Zdieľajte dokumenty

A to priamo z Google Drive alebo iCloud Drive. V kolónke na písanie správy ťuknite na ikonku kancelárskej spinky a potom na Dokument.

Prečítajte si správu bez toho, aby o tom druhý vedel

Ak sa hrozíte modrých fajočiek vedľa niekoho správy, môžete to obísť a prečítať si ju bez toho, aby o tom dotyčný vedel. Uveďte telefón do lietadlového módu a otvorte WhatsApp. Prečítajte si správu, úplne zatvorte aplikáciu a vypnite lietadlový mód. To je všetko. Ak sa chcete modrých fajočiek zbaviť nadobro, môžete tak urobiť v nastaveniach súkromia svojho účtu.

Zrušte automatické ukladanie príloh do zariadenia

Jednoducho choďte do menu Nastavenia -> Spotreba dát.

Pridajte si udalosti do kalendára

Dátumy a časy sa v konverzáciách na iOS systéme zobrazia ako odkazy – modré a podčiarknuté. Keď na ne kliknete, môžete si ich pridať do kalendára.

Vytvorte si chatovú skratku na ploche

Ťuknite na chat a podržte prst, až kým sa vám neponúkne samostatné menu chatu. Potom cez tri bodky v pravom hornom rohu zvoľte Pridať chat na plochu. Ak máte Android, môžete tiež odpovedať na správy bez toho, aby ste museli otvárať aplikáciu. Choďte do Nastavenia -> Oznámenia -> Vyskakovacie oznámenia a zvoľte možnosť, ktorá vám vyhovuje.

Používajte WhatsApp na počítači

Navštívte webovú stránku web.whatsapp.com a v telefóne choďte do hlavného menu a zvoľte WhatsApp Web. Pomocou fotoaparátu naskenujte kód z PC, až kým sa zariadenia nespárujú. Pozor: aby to fungovalo, musí byť váš telefón zapnutý, pripojený na Wi-Fi a nesmie sa veľmi vzdialiť od počítača. Podobne to funguje aj, ak si stiahnete WhatsApp aplikáciu pre PC.

Posielajte si súbory medzi mobilom a počítačom

Jednoducho si ich pošlite v správe. Vytvorte si skupinu s jedným priateľom a potom ho z nej vymažte. Spárujte si aplikáciu v PC a telefóne podľa návodu v predchádzajúcom bode a pošlite skupine (v ktorej ste sami) súbor. V počítači naň jednoducho kliknite a stiahnite si ho.

Chráňte svoje správy

Ak nechcete, aby vám správy čítali nechcené oči, vypnite zobrazovanie prvého riadku správy na domácej obrazovke. Choďte do nastavení oznámení a upravte si nastavenia vyskakovacích okien.

Pošlite niekomu obrovské srdce

Ak pošlete emoji v tvare červeného srdca a nič iné, zobrazí sa v chate ako obrovské bijúce srce.

