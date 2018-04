Lenovo sa stalo technologickým partnerom MotoGP tímu Ducati Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Spoločnosť Lenovo podpísala viacročný sponzorský kontrakt s tímom Ducati, ktorý sa zúčastňuje Majstrovstiev sveta MotoGP a pokračuje tak v ambíciách stať sa jednou z najobdivovanejších a najuznávanejších značiek na svete.

Od začiatku sezóny 2018 bude Lenovo pre Ducati kľúčovým technologickým partnerom a tím tak bude na trati, aj mimo nej využívať počítače, tablety a servery tejto spoločnosti. Partnerstvo zahŕňa aj spoločný vývoj a spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja produktov na urýchlenie pokroku a úspechu tímu. Prvé preteky Lenovo so spoločnosťou Ducati sa uskutočnili v nedeľu 8. apríla na Autódromo Termas de Río Hondo v Argentíne.

K sponzorstvu sa vyjadril aj prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Lenovo Gianfranco Lanci: “Svetová popularita a postavenie MotoGP rýchlo rastú a táto súťaž si získava milióny fanúšikov po celom svete. 90-ročné dedičstvo spoločnosti Ducati, ktoré je zamerané na inováciu, rýchlosť a výkon, sa veľmi dobre dopĺňa s príbehom našej spoločnosti a spôsobom vývoja našich produktov. Nielenže sme nadšení z viditeľnosti značky, ktorú partnerstvo prinesie, ale aj z príležitosti, vďaka ktorej budú produkty spoločnosti Lenovo srdcom tímového progresu a ambícií. ”

Generálny riaditeľ spoločnosti Ducati Motor Holding Claudio Domenicali dodal: “Je nám veľkým potešením oznámiť toto veľmi dôležité partnerstvo so spoločnosťou Lenovo, jedným z najväčších svetových výrobcov osobných počítačov a lídrov v oblasti poskytovania inovatívnych technológií pre spotrebiteľov, obchodné a dátové centrá. Aby sme mohli úspešne čeliť novým výzvam na tratiach v súťaži MotoGP, ale aj v rámci našej spoločnosti, potrebujeme podporiť IT a digitálne schopnosti Ducati. Budeme to robiť vďaka partnerom ako je spoločnosť Lenovo a jej výkonnému a všestrannému počítačovému hardvéru. Vďaka partnerstvu, o ktorom sa domnievame, že bude veľmi úspešné, budú pretekárske a komerčné motocykle spoločnosti Ducati zároveň predstavovať perfektnú platformu na testovanie najnovších technológií spoločnosti Lenovo.“

