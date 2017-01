Ohodnoť článok

Ak sa chystáte do Číny, mali by ste byť pripravení na to, že internet tam nevyzerá tak, ako u nás. Čínske Ministerstvo verejnej bezpečnosti totiž blokuje stovky u nás bežne dostupných stránok a aplikácii. Z najznámejších sú to:

Sociálne médiá

Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Snapchat, Picasa, WordPress.com, Blogspot, Blogger, Flickr, SoundCloud, Google+, Google Hangouts, Hootsuite.

Aplikácie

Google Play (bez VPN si teda v Číne nestiahnete žiadne aplikácie z tohto obchodu), Line, KaKao Talk.

Vyhľadávače

Google (Google.com aj väčšina zahraničných verzií ako Google.sk, Google.fr, atď.), Duck Duck Go, Baidu a Yahoo.

Médiá

The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist Bloomberg, Reuters, LeMonde, L’Equipe, Netflix, Youtube, Vimeo, Google News, Daily Motion, veľa podstránok Wikipedie a Wikileaks.

Pracovné nástroje

Google Drive, Google Docs, Gmail, Google Calendar (v podstate hocičo od Google), Dropbox, ShutterStock, iStockPhotos, WayBackMachine, Scribd, Xing, Android, a množstvo VPN stránok.

Pornografia

Všetky pornografické stránky.

Situácia sa však neustále mení, a tak sa môže stať, že niektorá stránka začne zrazu fungovať, alebo, naopak, funkčnú stránka zrazu nenačíta. Na overenie zablokovania je užitočný Greatfire Analyzer.

Chcete sa aj tak pripojiť na Facebook?

Riešením je nainštalovať si na svoje zariadenia VPN, a to ešte pred vycestovaním.