Gravitácia nie je sila, tak ako premiestňuje objekty

O gravitácii toho veľa nevieme a asi tak skoro sa o nej ani veľa nedozvieme. Sú tu už prvé náznaky a objavy, ktoré by mohli objasniť tajomstvá tohto fenoménu, ale stále to nie je dostatočné. Jedno z pomenovaní či vnímaní gravitácie vychádza z predpokladu, že je to nejaký druh sily. Možno ste však počuli, že gravitácia nie je žiadnou silou a nemali by sme ju takto vôbec vnímať. Toto je pravda. Gravitácia nie je sila, ale ako je teda možné, že dokáže hýbať a ovplyvňovať predmety, ktoré sú v jej blízkosti. A povedzme si to rovno, gravitácia dokáže ovplyvniť obrovské vesmírne monštrá. Tvrdenie, že gravitácia nie je silou nám tak ponecháva niekoľko zaujímavých otázok.

Asi najzaužívanejšou predstavou gravitácie je tá, že “ťahá” veci smerom k masívnym objektom. Vieme, že pri výučbe úvodu do fyziky (najmä na základných školách) niektorí učitelia a učebnice hovoria to, že: “Zemská gravitácia ťahá predmety do stredu planéty.” Táto formulácia v nás evokuje predstavy, že gravitácia je akási sila, ktorá nás vždy ťahá do jadra hmotného telesa. Ale vedci tvrdia niečo iné. Žiadna sila to totiž nie je. Ale ako je to možné? Veď predsa to musí byť nejaká sila, keď dokáže ovplyvniť predmety? Nuž tu je celkom zaujímavá odpoveď.

Ak chcete odpovedať na tieto otázky, musíte najprv pochopiť, že pri tejto debate je správny pojem “zrýchliť” a nie “ťahať”. Už to čosi naznačuje o jej povahe. Pravdou je totiž to, že gravitácia vôbec “neťahá” predmety. Čo teda robí? Gravitácia je ohybom priestoru, a to spôsobuje, že objekty budú sledovať vytvorené ohyby časopriestoru a v dôsledku toho sa niekedy zrýchlia. Jednoducho, predmety či telesá sa hýbu po ohyboch.

Ponorme sa hlbšie

Aby sme sa ponorili do toho trochu viac, zavoláme si na pomoc Einsteina. Vďaka teóriám relativity od Alberta Einsteina vieme, že energia formuje a navádza vesmír, ako sa má ohýbať. V tomto prípade je hmotnosť vo všeobecnosti najdôležitejšou časťou rovnice, t.j. je to hmotná energia objektu, ktorá ohýba časopriestor.

Takže v skratke, hmotnosť ohýba priestor a tieto ohyby navigujú energiu, ako sa má vo vesmíre pohybovať. V tomto ohľade je teda najlepšie vnímať gravitáciu ako ohýbanie vesmírneho časopriestoru, ktorý je deformovaní množstvom ťažkých telies, ktoré vytvárajú záhyby, na ktorých sa pohybujú či zrýchľujú iné telesá.

Rovnako ako auto cestuje po ceste, ktorá má rôzne zákruty či stúpania a klesania, tak aj objekty obiehajú po ceste týchto ohybov vo vesmíre. Rovnako ako zrýchľuje auto, keď ide na kopec, aj masívne predmety vytvárajú extrémne oblúky vo vesmíre a gravitácia je tak schopná zrýchliť predmety pri vstupe (alebo priblížení) do týchto hlbokých gravitačných studní.

Ak chcete lepšie pochopiť, ako funguje gravitácia a ako je schopná zrýchliť objekty, vezmite si napríklad Zem a Mesiac. Zem je dosť masívny objekt. Aspoň v porovnaní s Mesiacom. Samotná naša planéta spôsobuje pomerne výrazný oblúk vo vesmíre voči blízkemu Mesiacu. Mesiac tak obieha okolo našej planéty kvôli záhybu v časopriestore, ktorý je vytvorený vďaka hmotnosti našej Zeme.

Takže Mesiac len cestuje pozdĺž ohybu- alebo sa ponára, alebo akokoľvek to chcete nazvať-, ktorý vytvára naša planéta. V tomto prípade Mesiac necíti žiadnu silu, ktorá by naňho pôsobila. Jednoducho si len klesá či cestuje po určitej vopred danej ceste.

Ale prečo napríklad všetky tie asteroidy a meteority, ktoré prechádzajú v okolí našej planéty, nepadajú na obežnú dráhu?

V podstate cesta, ktorú objekt zaujme, závisí od množstva faktorov ako napríklad rýchlosť, trajektória a hmotnosť príslušných objektov. To je dôvod, prečo každý deň sledujeme množstvo komét a asteroidov, ktoré preletia okolo našej planéty bez toho, aby boli zachytené a nasmerované do našej obežnej dráhy. Podobne každý deň existuje veľa objektov, ktoré sú zachytené Zemou a sú zrýchlené až k povrchu planéty (iné môžu obiehať planétu určitý čas).

Je takáto predstava gravitácie dostatočnou odpoveďou na všetky jej tajomstvá? Nuž, aj áno aj nie, vždy je totiž niečo čo nebudeme vedieť, ale to je len dobré, veď aj tak si len cestujeme po zákrutách.

