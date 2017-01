Facebook odkupuje v tichosti od poskytovateľov dát informácie o súkromí svojich užívateľov

Ohodnoť článok

Facebook už dlho zobrazuje svojim užívateľom, čo všetko o nich vie – či majú radi futbal, či sa nedávno presťahovali, alebo či sympatizujú s Melaniou Trumpovou. Nechváli sa však tým, že nakupuje aj oveľa citlivejšie dáta o svojich užívateľoch, ako napríklad ich príjmy, obľúbené reštaurácie, respektíve koľko kreditných kariet majú v peňaženkách. Informoval o tom magazín Businessinsider.

Organizácia ProPublica zbiera od septembra od užívateľov Facebooku kategórie záujmov, ktoré im stránka pridelila. Objavili sa rôzne typické znaky, od „predstierania, že píšem esemesku v nepríjemných situáciách“ až po „dojčenie na verejnosti“. Celkovo zozbierala organizácia viac ako 52 000 špecifických prívlastkov, podľa ktorých si Facebook triedi užívateľov.

Facebook zbiera citlivé informácie o svojich užívateľoch

Na svojej oficiálnej stránke oznamuje technický gigant, že informácie o užívateľoch získava „z viacerých zdrojov“. Chýba tam však zmienka o tom, že medzi spomínané zdroje patria podrobné spisy od komerčných poskytovateľov dát, ktoré obsahujú údaje o súkromných životoch užívateľov. Tieto často až pozoruhodné detaily už Facebook neukazuje. „Nesprávajú sa čestne,“ tvrdí Jeffrey Chester, výkonný riaditeľ Centra pre digitálnu demokraciu. „Facebook využíva viaceré dátové spoločnosti pri zameriavaní sa na konkrétneho klienta a ten by mal mať k daným spoločnostiam aj prístup.“

Na otázku ohľadom nedostatočného zverejňovania informácií reagovala spoločnosť Facebook nedávno vyhlásením, že svojim užívateľom neposkytuje údaje od tretích strán, pretože sú široko dostupné a nezozbierala ich sama. „Ku kontrole kategórií od tretích strán pristupujeme inak než v prípade kategórií vlastných pre Facebook,“ hovorí Steve Satterfield, manažér pre ochranu osobných údajov a uplatňovanie verejného záujmu z Facebooku. „Poskytovatelia dát, s ktorými spolupracujeme, totiž sprístupňujú kategórie prostredníctvom rozličných reklamných softvérov a stránok, nielen cez Facebook.

Čo robiť ak nechcete, aby mali prístup k vašim údajom

Podľa Satterfielda by mali užívatelia, ktorí si neželajú, aby mal Facebook prístup k ich údajom, kontaktovať priamo poskytovateľov dát. Môžu vraj navštíviť stránku v centre pomoci na Facebooku, kde nájdu odkazy na šiestich poskytovateľov dát. Tí predávajú osobné údaje Facebooku a riadia sa takzvaným pravidlom „opt-out“, ktoré hovorí, že nevyžiadanú reklamu nemožno zasielať, ak dá adresát najavo nesúhlas.

Obmedziť šírenie osobných informácií prostredníctvom komerčných poskytovateľov nie je také jednoduché. Napríklad na zrušenie odberu údajov z domény Datalogix od spoločnosti Oracle, ktorá podľa našich analýz poskytuje Facebooku okolo 350 druhov dát, je potrebné poslať poštou písomnú žiadosť vedúcemu úradu na ochranu súkromia v Oracle spolu s kópiou úradného dokladu totožnosti.

Užívatelia môžu požiadať poskytovateľov údajov, aby im ukázali informácie, ktoré o nich majú. To však môže byť tiež poriadne komplikované. Jeden z takýchto poskytovateľov pre Facebook – Acxiom žiada v takom prípade od klientov posledné štyri číslice ich čísla sociálneho poistenia. Okrem toho Facebook z času na čas svojich poskytovateľov mení. Užívatelia by teda museli navštevovať centrum pomoci pravidelne, ak by si chceli lepšie chrániť svoje súkromie.

Vyskúšali postup, ktorý im radil Facebook

Reportérka Julia Angwinová sa pokúsila postupovať podľa pravidiel Facebooku. Pri písaní knihy o ochrane súkromia v roku 2013 chcela zrušiť odoberanie dát od rôznych poskytovateľov. Z 92, ktorých sa jej podarilo zistiť a u ktorých je možnosť vyjadrenia nesúhlasu, žiadalo 65 určitú formu identifikácie, napríklad použitím vodičského preukazu. V konečnom dôsledku nemohla zablokovať rozširovanie svojich osobných údajov u väčšiny poskytovateľov.

Pokus organizácie ProPublica zozbierať reklamné kategórie Facebooku od klientov bol súčasťou takzvaného seriálu Čierna skrinka, ktorý sa zaoberá vplyvom algoritmov na naše životy. Facebook nepoužíva algoritmy iba pri výbere správ a reklám, ktoré zobrazuje užívateľom, ale aj na rozdeľovanie týchto užívateľov do desiatok tisíc špecifických kategórií.

Aké informácie získavajú?

Podľa našich údajov patria medzi faktory delenia na Facebooku neškodné zoskupenia ako fanúšikovia južanskej kuchyne, ale aj citlivé kategórie ako etnická náklonnosť, ktorá triedi ľudí na základe ich prístupu k Afroameričanom, Hispáncom a iným etnickým skupinám. Zadávatelia môžu vybrať konkrétne reklamy pre skupinu 2014 či ukryť vybrané reklamy pred niektorými typmi zákazníkov.

Minulý mesiac kúpila organizácia ProPublica na Facebooku reklamu, ktorá zo svojej cieľovej skupiny vylučovala Afroameričanov, Hispáncov a Ázijcov. Po vlne kritiky reagoval Facebook vyhlásením, že vytvorí automatický systém, ktorý bude vyhľadávať nelegálne diskriminujúce reklamy.

Pre zistenie, aké druhy údajov kupuje Facebook od poskytovateľov, bolo potrebné skopírovať zoznam 29 000 kategórií, ktoré stránka poskytuje nákupcom reklamy. Približne 600 z nich pochádza údajne od tretích strán. (Väčšina kategórií sa vraj generuje sama klikaním na rozličné webové stránky či reklamy na Facebooku.)

Pri porovnaní kategórií od poskytovateľov dát a zoznamu tých, ktoré Facebook zverejňuje svojim užívateľom, vysvitlo, že nijaká informácia od poskytovateľov sa nenachádzala medzi oficiálne publikovanými „záujmami“.