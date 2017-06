Ako zistiť spätné odkazy pre webstránky a náhľad na ich zoznam

Ohodnoť článok

Čím viac kvalitnejších odkazov a stránok smeruje na tie vaše, tým vyššiu úroveň získavajú aj stránky vaše. Bezcenný web o ktorý sa iní nezaujímajú, nezíska spätný link a tak má aj menšie šance zabodovať vo vyhľadávaní a v pozíciách vo vyhľadávačov. Každá zabehnutá stránka nejaký ten svoj spätný odkaz mať musí. Problém je však zistiť, ktoré stránky odkazujú na tú vašu. Nájdete totiž množstvo zaručených nástrojov, no len máloktoré naozaj zobrazia to, čo chcete. Dnes si preto predstavíme stručne dva nástroje, ktoré zobrazia bez registrácie a zdržiavania to, čo inde stojí nezmyselné peniaze, v podstate vyhodené von oknom.

BackLinkWatch

Webstránky s nástrojom pre zistenie spätných odkazov na adrese BackLinkWatch.com ponúkajú jednoduchý systém pomocou zadania svojej adresy do adresného riadku a to len potvrdíte tlačidlom s nápisom CHECK BACKLINKS. Medzi políčkom pre adresu a tlačidlom môže byť reklama, ktorá tvorí zisk pre poskytovateľa služby. Adresu zadávajte vo formáte, v akom ju uvádzate a používate a teda buď s WWW alebo bez WWW, no hlavne s http:// tak, ako je predpísané v políčku pred zadaním adresy. Následne vám stránka zobrazí postupné generovanie odkazov v prehľadnej tabuľke. Najskôr ide o portál a miesto, kde je odkaz. To dokonca spolu s údajom o tom, či ide o NOFOLLOW odkaz (nemá vplyv na hodnotenie), alebo klasický odkaz. Zároveň vidieť, či ide o odkaz z obrázku, alebo textu. Služba je zadarmo a poskytne cenné informácie.

http://www.backlinkwatch.com

RankSignals

O mnoho viac prepracovanejší dizajn a rozhranie ponúkajú stránky RankSignals, ktoré od vás chcú len zadať adresu a aj bez nutnosti registrácie získavate možnosť náhľadu na odkazy vedúce k vašim stránkam. Tie nie sú na jednej stránke, ale po stranách, takže pri veľkom webe sa naklikáte v stránkovaní. V každom prípade systém zobrazí kde je váš odkaz, na akom webe a v akom článku, plus v akej podobe je uvádzaný odkaz.

http://www.ranksignals.com