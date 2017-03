Služba Aira využíva inteligentné okuliare na pomoc pri orientácii nevidiacich ľudí

Ohodnoť článok

Aira je navrhnutá tak, aby spravila život pre nevidiacich a slabozrakých o niečo jednoduchším. Pomocou dvojice inteligentný okuliarov alebo telefónu s fotoaparátom, umožňuje systém asistentovi Aira vidieť to, čo by videl slepý človek a v reálnom čase mu interpretuje informácie o jeho okolí, bez ohľadu na to v akej situácii sa ocitne. Aira sľubuje, že všetko od nakupovania, cez privolania Uber taxi, bude odteraz pre nevidiacich na celom svete omnoho prístupnejšie.

Aira asistent vidí cez kameru všetko čo sa okolo vás deje

Aira nenahrádza existujúce asistenčné systémy. Namiesto toho je navrhnutá tak, aby ich vylepšovala. Slepý človek sa môže vo svojom okolí orientovať s využitím akéhokoľvek nástroja, ktorý normálne používa – či už pomocou slepeckej palice alebo vodiaceho psa, asistentovi Aira zavolá len v prípade potreby. Keď agent zdvihne, on alebo ona uvidí živý prenos videa a popri všeobecných životopisných informácií aj umiestnenie volajúceho na Google maps.

Zdá sa, že video zdroj je natoľko ostrý, že Aira agent dokáže prečítať položky z menu v reštauráciia a zachytiť ďalšie drobné detaily. Aira je k dispozícii v plnej výške hneď v troch baleniach: V sume 300 $ za 750 minút, 1 000 $ na 3 000 minút a 2 500 $ za 10 000 minút asistenčnej služby. Teda na tri, šesť a dvanásť mesiacov.

Zdroj: engadget