Adidas nasadol na vlnu alternatívnych výrobných procesov a predstavil bežecké tenisky z 3D tlačiarne. Zmenia svet?Zatiaľ nie.

Nové tenisky z 3D tlačiarne vám v daždi nevydržia

3D technológia ešte nie je dostatočne vyvinutá na to, aby vyhovela potrebám masového predaja. Znemožňuje to cenovka so sumou 300 eur i časová náročnosť. No na rozdiel od Nike a ich samošnurovacích tenisiek poukázal Adidas na technológiu, ktorá má budúcnosť.

Na teniskách si okamžite všimnete tri veci. Po prvé, sú nesmierne štýlové. Po druhé, sú extrémne ľahké. Po tretie, v daždi by vám boli na nič. Sú totiž vyrobené v podstate „zo vzduchu“.

Spoločnosť sa o mriežkovanej medzipodošve z 3D tlačiarne zmieňuje ako o „3D pavučinovej štruktúre“. Ide o geometricky komplexný útvar, ktorý mení hustotu podľa dopadu chodidla a tým lepšie absorbuje nárazy. Špeciálny dizajn zaisťuje aj väčšiu elasticitu na spodku topánky, najmä v kombinácii s tvárnym vrchným plášťom. Veľké plus je, že tenisky „sadnú“ hneď po vybratí zo škatule, čo je pri obuvi z obchodu skôr výnimka.

Stoja teda za tých 300 eur? Pokiaľ si nepotrpíte na limitované edície, tak, samozrejme, nie. O to tu však ani nejde. Adidas poukázal na to, čo dokáže súčasná technológia a ako môže vyzerať budúcnosť.

