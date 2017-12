10 vecí a funkcií, ktoré na Facebooku nikdy neboli a nebudú 2.3 (46.67%) 3 votes (46.67%)votes

Špekulanti od výmyslu sveta prichádzali v rôznych rokoch so zaručenými receptami na to, ako sprístupniť na Facebooku špeciálne funkcie, ktoré iní nemajú. Inšpirovaní platenými službami z iných plnohodnotných zoznamiek vytvorili viacero fám a legiend. Mnoho z funkcií, o ktorých sa rozpráva celé roky, objavujú sa v hľadaniach a dopytoch ľudí, naozaj nikdy neexistovalo a ich zriadenie by znamenalo zásadné zmeny. Z viacerých zdrojov, zo sledovaní vašich dopytov, aj pri riešení technických problémov na iných stránkach máme jasno v niekoľkých bodoch, ktoré na Facebooku nikdy neboli a zrejme ani nebudú.

1. Ako zmením pozadie a farby na Facebooku

Facebook vám zmeniť farbu z typickej modrej skrátka nedovolí. Farbou je charakteristický a zmeniť farbu skrátka nejde. Ak vám nejaké stránky tvrdia, že zdieľaním niektorého ich príspevku sa vám táto funkcia sprístupní, už veriť tomuto výmyslu je znepokojujúce.

2. Spoplatnenie Facebooku

Facebook nikdy nebol a zrejme ani nebude za poplatok. Je to hlúposť. Facebook tvorí obrovské zisky práve tým, že sa na ňom nachádza množstvo ľudí. Dnes takmer každá inštitúcia, firma, projekt, eshop a podobne. Facebook zarába na reklame a spoluprácach. Prečo by mal žiadať peniaze? Ukončil by tak vysoký záujem verejnosti a pohneval by si najmä všetkých tých, ktorým stačí jediná kvapka aby pohár pretiekol.

3. Ako zistím, kto si prezerá môj profil Facebooku?

Nazrieť na to, kto si pozerá váš profil, bolo a stále je nemožné. S takouto funkciou zrejme Facebook nikdy nepríde. Radšej sa vyhne šialeným nepochopeniam len pre obzeranie si profilu niekoho niekým, ako sprístupní túto funkciu.

4. Ako skryť vybratých priateľov?

Nejeden užívateľ chce skryť len niektorých priateľov pred ostatnými, no ostatných už zobraziť môže. Bývalky, aktuálne lásky, či neželané osoby skryť, pričom iných zobrazíte, skrátka nejde.

5. Ako vrátiť starý dizajn?

Po zmene dizajnu, ktorý vždy nastane z určitých dôvodov, sa mnohí búria. Žiadajú návrat. Občas sú zmeny tak zásadné, že rozčúlia aj odbornejšiu verejnosť, no chce to pár týždňov zvykania si a všetky nepokoje sa utíšia. Medzi užívateľmi však majú vždy dobré príležitosti všetky pokusy o výmysel údajného návratu k starému dizajnu. Žiadna aplikácia a systém na to nie je a v žiadnom prípade nie je možné vrátiť sa k starému dizajnu len zdieľaním nejakého príspevku a pozývaním ľudí na nejaké pochybné stránky. Pri každej zásadnej zmene dizajnu sa objavia takýto špekulanti a vždy si hravo nájdu ľudí, ktorí zdieľajú narafičenú reklamu a veria v návrat starého dizajnu.

6. Ako kontaktovať technickú podporu na Facebooku?

Za celé roky v prípade drobných, aj veľmi vážnych chýb, sa to nepodarilo a nie sme sami. Kontaktovať Facebook a upozorniť ho na chybu je obrovské umenie. Prekopať sa cez celú pre mnohých skúsenejších ľudí celkom zbytočnú nápovedu. Ak sa vám aj nejakým zázrakom podarí upozorniť Facebook na chybu, nedostanete spätnú väzbu, ba vlastne niektoré chyby zostali na stránkach aj niekoľko týždňov navyše. Posledné dva roky už napríklad nenahlasujeme nič, ak sa niečo zmenilo, skúsenosti dovtedy dostatočne demotivovali skúšať to znova. Hľadanie kontaktu a formulárov odrezalo dosť drahocenného času. Výborná bola chyba pri platených reklamách, ktorá nedokázala zastaviť prebiehajúcu kampaň bez nejakého skutočného úžitku a tak vám peniaze míňalo aj napriek tomu, že ste sa snažili všetko zastaviť všetkými možnými cestami. Ďakujem pekne!

7. Ako ukradnúť Facebook stránky, alebo skupinu cez príspevky?

Vtipné je čítať údajne o tom, že cez príspevky, vyvolanie chýb a pád nejakej funkcie, prípadne cez len odoberanie nejakých správ, je možné hacknúť a ukradnúť celé Facebook stránky. Zvláštne je čítať a počúvať príbehy o tom, ako niekomu zmizla Facebook stránka z účtu. Dá sa to len tak, že si hlavný administrátor nedá pozor a pozíciu editora ponúkne neznámemu človeku, pričom mu omylom pridelí vyššie práva. Ak má dostatočne veľké, vykopne vás zo stránky a je jeho. Hravo sa také niečo udeje napríklad, ak sa niekomu podarí dostať k heslo vášmu profilu. Pokiaľ sami nespravíte zásadnú chybu, alebo heslo neposkytnete niekomu ďalšiemu, o stránku sa prísť nedá. Až na porušenie pravidiel, kedy by bola celkom zrušená.

8. Ako získať tisíce „lajkov“ na stránku ihneď?

Oficiálne fanúšikov na svoje stránky získate čestnou prácou a v rámci oficiálnych platených kampaní. Neoficiálne je oveľa vyšší úspech cestami nečestnými. Nečakajte žiadne stránky, ktoré vám privedú ľudí. Ignorujte pokusy špekulantov na Facebooku, ktorí drzo priamo na Facebooku ponúkajú umelé „LIKE“. Umelé spôsobia viac problémov ako úžitku. Priamo na Facebooku ich kúpite jedine za nemalé peniaze, takže si pripravte dostatočný balík na karte, alebo na Paypal účte. Zadarmo to nikdy nebude, otázne je, či aj s čistým svedomím. Špekulanti vymysleli zdieľania chorých detí s textom o modlitbách a zdieľaní, pričom každé zdieľanie má údajne znamenať pár centov, ktoré neskôr Facebook vyplatí obetiam. Tieto podvodné praktiky v normálnom svete miesto nemajú. Majú však miesto medzi funkciami, ktoré na Facebooku nie sú č. 9.

9. Facebook charita a peniaze za like, share a ďalšie funkcie

Nikdy a v žiadnom prípade neexistovala funkcia, ktorá by pri akomkoľvek príspevku merala kliknutia a počty zdieľaní. Podvodníci aj medzi deťmi na Slovensku, ktorí sa snažili získať nemalé počty fanúšikov a následne peniaze za reklamu, zneužili psychológiu, fotky umierajúcich detí a chorých malých pacientov. S textom, že každý klik prinesie nejaké centy, ktoré Facebook nakoniec obeti vyplatí, falošný príspevok zapôsobil takmer vždy s veľkým úspechom. Na Zaujimavosti.net sme sa týmto prípadom opakovane venovali a ich miera neutícha. Facebook nikdy nič podobné neorganizoval, nič podobné nemeria a vo svete existuje iniciatíva, ktorá sa snaží ľuďom otvoriť oči. Fotografiu si dnes stiahne hocikto, vymyslieť text je minimálna starosť. Niečo iné je však svedomie a vlastná hrdosť vôbec zneužiť tento typ fotografie pre tento účel.

10. Nahlasovanie nevhodných príspevkov v slovenčine

Facebook disponuje funkciou nahlásenia problémových príspevkov. Ak sa na niektorých stránkach stretávate s vulgarizmami a útokmi voči vašej osobe, tvrdeniami poškodzujúcimi vašu osobu, firmu, či činnosť, môžete problém nahlásiť. Kontrolóri sediaci v kanceláriách údajne niekde v Maroku však majú zo slovenčiny poriadny guláš a pokiaľ tam nie je priamo tvrdá nahota, je nízka šanca, že sa vaša pripomienka bude akceptovať. Je dokonca občas umenie zaistiť aj po 40 označeniach, aby z Facebooku zmizli napríklad konkrétne urážky slovenskej vlajky parodované nenávistichtivým šialencom od našich južných susedov. Konkrétna fotografia visí online dodnes. Základom je, aby nahlásenému problému porozumeli administrátori. Až potom môžeme čakať, že sa niečo odstráni. Funkcia nahlásenia príspevku ako keby teda ani nebola.