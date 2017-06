VYHRAJ TRI KNIHY S OZNAČENÍM SVETOVÝ BESTSELLER

Ava McCarthyová – Mŕtve tajomstvo

Jodino detstvo určite nebolo z tých najšťastnejších, rodičia jej zomreli mladí a ju vychovali v pestúnskej rodine. Ani manželstvo s dominantným Ethanom McCallom jej neprinieslo vytúžený pokoj a šťastie. A keď jedného dňa príde o svoju trojročnú dcérku Abby, nemá už prečo žiť. Je rozhodnutá vziať si život, no ešte predtým musí vykonať jednu vec, a to zabiť muža, ktorý je podľa nej zodpovedný za smrť jej dcéry. Musí zabiť Ethana. Svojho zdanlivo dokonalého manžela, ktorý však skrýva viac než len svoju skutočnú povahu. A len čo vyjde na povrch najdesivejšie tajomstvo z jeho minulosti, Jodie sa ocitne na pokraji síl… Budú to iba dva rýchle výstrely – jeden pre neho, druhý pre ňu… Lenže situácia sa jej trocha vymkne spod kontroly a séria šokujúcich odhalení akoby nemala konca-kraja.

Ruth Wareová – Pozvanie

Hlavná hrdinka Leonora je v podstate šťastný človek, žije v malom, ale zato vlastnom londýnskom byte obyčajným, normálnym životom. Desať rokov sa snaží zabudnúť na čosi, čo sa kedysi dávno stalo… Prekvapí ju však nečakaná správa od istej Florence, ktorá ju pozýva na rozlúčku so slobodou jej dávnej kamarátky Clare. Stretnúť sa s Clare po desiatich rokoch? Napokon sa vo veľkom presklenom dome uprostred pustatiny, kde nie je ani mobilný signál, zíde pozoruhodná spoločnosť. Málokto tuší, prečo sa tam naozaj vybral a dal nahovoriť na podivnú avantúru s neznámymi ľuďmi. Alkohol a kokaín im spočiatku pomáhajú uvoľniť sa, ale atmosféra začína pomaly hustnúť, všade sa ticho vkráda napätie, nervozita, neistota, strach… Do okien veľkého domu akoby stále niekto nazeral a sliedil… Neodbytná predtucha, že sa niečo stane, sa musí naplniť… Triler Pozvanie spĺňa všetky predpoklady na to, aby sa stal skvelým čitateľským zážitkom a rozochvel strunu obyčajného ľudského strachu, lebo príbeh svojimi nečakanými zvratmi zasiahne človeka presne tam, kam má.

Angela Marsonsová – Tichý výkrik

Záhadné a násilné vraždy, zdanlivo nesúvisiace okolnosti, tiene minulosti… Tým všetkým tento naozaj strhujúci triler oplýva vrchovato. Na začiatku príbehu stojí päť ľudí okolo plytkého hrobu a nad telom nevinnej obete uzavrú temnú dohodu – nikto sa nikdy nesmie nič dozvedieť. Lenže o desať rokov je brutálne zavraždená prvá žena z tejto pätice, po nej nasleduje ďalší člen a tretí unikne smrti iba o vlások. Počet zavraždených však stále pribúda. Vyšetrovaním týchto krvavých zločinov je poverená detektívka Kim Stonová, ktorá sleduje a preveruje všetky stopy, ale zdá sa, že jej psychopatický protihráč je vždy o krok popredu. Keď však objavia ľudské pozostatky na pozemku, kde stojí zhorenisko bývalého domova pre opustené dievčatá, začínajú jednotlivé dieliky skladačky do seba zapadať. Asi sa tu pred rokmi stalo niečo, čo so súčasnými vraždami súvisí. Kim je rozhodnutá šialeného vraha zastaviť skôr, ako udrie znova. Napínavý a miestami šokujúci dej, ktorého naozajstným protagonistom je strach, nenávisť a ľudská zloba, sa odvíja v niekoľkých časových rovinách a z pohľadu viacerých postáv, posadnutých démonmi minulosti.