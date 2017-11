VYHRAJ SVETOVÝ BESTSELLER A KNIHU PRE ZLOMENÉ SRDCIA K TOMU Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Nový týždeň, nová súťaž. Tento týždeň súťažíme o DVE knihy:

Sharon Guskinová – Zabudnutý čas

S Noahom nič nejde ľahko, to jeho mama Janie dobre vie. Chlapec má hrôzu z vody, a aby ho dostala do vane, musí s ním zápasiť, čo sa jej nie vždy chce. Má také hrozné nočné mory, že desia aj ju. Ľudia vravia, že z toho vyrastie, ale zdá sa, že sa deje pravý opak – je to čoraz horšie. Keď Janie zavolajú zo škôlky do práce a požiadajú ju, aby okamžite prišla, Janie sa prevracia celý svet.

Jeromovi Andersonovi sa jeho svet už prevrátil. Smrteľná diagnóza ho postaví zoči-voči faktu, že čoskoro môže zomrieť. Riadi sa však heslom: Ešte som neskončil. Kedysi vychádzajúca hviezda akademických kruhov, profesor psychiatrie, zdanlivo zahodil celú kariéru, aby mohol skúmať záhadu reinkarnácie. Stratil úctu svojich kolegov, ale to ho nezastavilo. Život zasvätil hľadaniu vysvetlení. Janie k nemu privedie syna, lebo zúfalo hľadá pomoc. Anderson si uvedomí, že Noah môže byť kľúčovou osobou v jeho výskume, poslednou šancou na vykúpenie.

Čoskoro všetci traja – Noah, Janie a Anderson – klopú na dvere ženy, ktorú nikdy nevideli. Za tými dverami čakajú odpovede na všetky ich otázky. Naozaj však po nich túžia?

Frances Whitingová – Cez oblaky stále svieti slnko

Život ako na trampolíne: raz si hore, raz dolu.

Od prvého okamihu, čo Annabelle vstúpila do triedy, dvanásťročná Tallulah Lulu de Longland je očarená novou spolužiačkou, jej rodinou a ich rozľahlým rozpadávajúcim sa domom zvažujúcim sa k rieke. Ich neobyčajné priateľstvo utužuje tajný jazyk, ktorým sa navzájom zdôverujú, hovoria si o svojich svojráznych a trochu nepochopiteľných matkách, prudérnej sestre Scholastike, o prvých láskach a dospievaní v austrálskom prímorskom mestečku Juniper Bay. Ale eufória mladosti málokedy vydrží. Zrada, ktorá zničí ich priateľstvo, zanechá trvalé stopy na Lulinej duši, ktorú aj v dospelom veku mátajú pochybnosti o sebe samej. O pár rokov má Lulu na výber: buď navždy zostane dobrým dievčaťom s pocitom krivdy v srdci, alebo vystúpi z tieňa a urobí čosi nezvyčajné. A možno neodpustiteľné.