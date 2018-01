VYHRAJ SCI-FI KNIHU OSUDOVÁ TROJKA 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Tento týždeň súťažíme o knihu plnej fantázie:

Stephen King – Osudová trojka

Roland Deschain z Gileadu, posledný pištoľník v Stredsvete, samotár putujúci po ceste dobra a zla, ktorý stopuje tajuplného mága známeho iba ako muž v čiernom, sa ocitne vyčerpaný na brehu Západného mora. Po boji s netvormi podobnými obrovským krabom sa zranený a v delíriu vyvolanom otravou vlečie po pláži, kde postupne nachádza troje dverí do rôznych časových období nášho sveta.

Prvé dvere ho privedú do osemdesiatych rokov minulého storočia, aby sa spojil s tvrdohlavým Eddiem Deanom, mladíkom závislým od heroínu. Za druhými dverami nájde v roku 1964 rozpoltenú osobnosť Odettu Holmesovú/Dettu Walkerovú, černošskú bojovníčku za občianske práva.

Tretie dvere ho prenesú do druhej polovice sedemdesiatych rokov a do mysle psychopatického vraha Jacka Morta, ktorého život je podľa všetkého spojený s Odettou Holmesovou aj s Jakom Chambersom, chlapcom z opustenej zastávky pre dostavníky v púšti. Ak chce Roland pokračovať vo svojej púti k Temnej veži, musí sa vyliečiť z otravy a pritiahnuť do svojho sveta troch ľudí, ktorých mu na Golgote prostredníctvom tarotových kariet a muža v čiernom pridelil osud.