Vyhraj knižné lahôdky na február

Súťažte s naším Magazínom a vyhrajte knižky, ktoré vám pomôžu uniknúť od reality všedných dní a pohltia vás do iného sveta.

Súťaž prebieha 15.2. do 27.2.2017

Flotila

Pre Zacka Lightmana je to spočiatku iba ďalší nudný deň v škole. Lenže potom sa na hodine matematiky pozrie z okna a na oblohe uvidí… UFO.

Najprv mu napadne, že sa zbláznil ako jeho zosnulý otec. Vzápätí je o tom skalopevne presvedčený, pretože lietajúci tanier, na ktorý sa díva, je ako vystrihnutý z populárnej online videohry Flotila. Hráva ju pravidelne každý večer a jej cieľom je, aby hráči ochránili Zem pred inváziou mimozemšťanov.

To, čo Zack vidí, je však až príliš skutočné a jeho schopnosti, podobne ako schopnosti miliónov hráčov na celom svete, sú to jediné, čo stojí medzi záchranou ľudstva a jeho nevyhnutnou záhubou.

Ale aj keď sa so svojimi novými druhmi pripravuje na útok mimozemšťanov, ustavične myslí na všetky vedecko-fantastické knihy, seriály a filmy, na ktorých vyrastal. V hlave sa mu nevyhnutne vynára otázka: Nie je tento scenár až priveľmi skutočný?

Z anglického originálu Armada (Crown Publishers, an imprintof the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC, New York 2015) preložil Michal Jedinák.

Wangovci verzus svet

Charles Wang sa hnevá na Ameriku, tú prelietavú potvoru, ba aj na celé dejiny. Tohto arogantného, ale inak vcelku milého podnikateľa, ktorý vybudoval kozmetické impérium na báze močoviny a zarobil obrovský majetok, práve zruinovala finančná kríza. Charles už nechce nič iné, len doviesť deti do bezpečia, aby sa mohol vrátiť do Číny a pokúsiť sa získať naspäť rodinné pozemky – aj svoju hrdosť.

Zo súkromných škôl, ktoré si už Charles nemôže dovoliť, vyzdvihne syna Andrewa, nádejného komika, a dcéru Grace, posadnutú módou. Spolu s ich nevlastnou matkou Barbrou sa vydajú na dlhú cestu zo svojho domu v Bel-Air do štátu New York, kam sa uchýlila Charlesova najstaršia dcéra, výtvarníčka Saina, keď upadla do nemilosti kritikov. Syna mu v New Orleanse zvedie staršia žena, manželka je ochotná opustiť ho kvôli kvalitnej posteľnej bielizni a Charles si odrazu musí vybrať medzi starým a novým svetom, medzi zachovaním rodiny a splnením svojho sna v Číne.

Román Wangovci verzus svet je nesmierne zábavný a vtipný, čitateľom poskytuje nový pohľad na to, čo znamená byť súčasťou Ameriky – a ako prechod od závratného bohatstva k módnym kúskom (ešte vždy značkovým) môže spojiť rodinu tak, ako to peniaze nedokážu.

Z anglického originálu The Wangs vs the World (Houghton Mifflin Harcourt New York 2016) preložila Tamara Chovanová.

