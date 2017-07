VYHRAJ KNIHY : Posledná a Smäd

Ohodnoť článok

Tento týžden súťažíme o tieto dve knihy :

Alexandra Oliva – Posledná

Všetko sa začalo nevinne – do novej reality šou sa prihlási dvanásť účastníkov, medzi nimi aj profesionálna ochranárka prírody Zoo. Ešte predtým ako si zviaže ruky rodinnými povinnosťami, by rada zažila jedno veľké dobrodružstvo. Účastníkov vyšlú do lesa, kde v tíme i jednotlivo plnia rôzne úlohy, ktoré preverujú hranice ich odolnosti a vytrvalosti. Zadania sú rôzne a zdroje obmedzené. Územie lesa je dokonale pokryté kamerami, ktoré zachytávajú každú minútu dňa. No kým sú oni vonku, v reálnom svete sa stane niečo hrozné, ale súťažiaci nič netušia. Aj keď náhodou natrafia na pozostatky devastácie, myslia si, že ide o súčasť scenára. Hra sa všetkým trochu vymyká spod kontroly a vytrvalá Zoo musí načrieť až na dno svojich síl, aby prežila, no nemieni sa vzdať.

Jo Nesbo – Smäd

V Osle nájdu mŕtve ženské telo vo vlastnom byte obete. Na krku má stopy po železnom chrupe a z tela vycicanú krv. Vyšetrovací tím vedie Katrine Brattová. Vražda odkazuje na prejavy vampirizmu, ktorý mnohí kriminálni psychológovia vnímajú veľmi kontroverzne. Pribúdajú ďalšie obete, ale spája ich jedno: všetky ženy boli aktívne na internetovej zoznamke. Harry Hole si už tri roky užíva pokojný rodinný život a odovzdáva svoje skúsenosti nádejným vyšetrovateľom na policajnej škole. Osud ho však prinúti vrátiť sa do hry. Zostaví paralelný vyšetrovací tím. Jedine on vidí za brutálnymi vraždami aj iný motív. Je vrahom skutočne vampirista?