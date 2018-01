VYHRAJ KNIHU OD AUTORA ZNÁMYCH POLILTICKÝCH BESTSELLEROV

Frederick Forsyth – Outsider – Môj dobrodružný život

Všetci robíme chyby, ale rozpútať tretiu svetovú vojnu, to by už bol poriadny prechmat. Do dnešného dňa som presvedčený, že som za to celkom nemohol. To už však trochu predbieham. Stalo sa mi v živote, že som ledva unikol hnevu hamburského obchodníka so zbraňami, v občianskej vojne v Nigérii ma takmer trafil MiG a v Guinei-Bissau som pristál v centre krvavého prevratu. Zatkla ma Stasi, uctili si ma Izraelčania, IRA ma donútila rýchlo sa presťahovať z Írska do Anglicka a istá atraktívna Češka, agentka tajnej služby… no, jej úsilie bolo trošku intímnejšieho rázu. A to je len začiatok.

Zakaždým som sa ocitol uprostred diania. A predsa som zostával outsiderom…

… hovorí o svojom románe autor a protagonista v jednej osobe Frederick Forsyth.