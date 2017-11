VYHRAJ KNIHU ANDYHO KRAUSA Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Andy Kraus – Route 67

Vedome úprimné, podvedome spontánne, občas brutálne intímne rozprávanie. 50 rokov opätovne prežitých počas dvojtýždňovej cesty na motorke naprieč Amerikou. Všetko, čo matka ciest vydolovala z mojej hlavy cestou z Chicaga do Los Angeles. Milión impulzov, ktoré šteklili všetky moje zmysly. Úplne iný pohľad na Route 66, úplne iný pohľad na mňa. Jednoducho – cestopis môjho života.

„Vždy keď naštartujem svoju motorku, prekonfiguruje sa mi DNA a začnem svet a veci v ňom vnímať v úplne iných súvislostiach. Nové genetické nastavenie môjho tela v prvom rade spôsobí, že všetky problémy sa presunú niekam do kúta a vzápätí sa cez všetky póry kože vysunú trsy receptorov, ktoré zachytávajú len tie najkrajšie obrazy, zvuky a vône okolo mňa. Počas putovania cez centrálnu nervovú sústavu sa tieto vnemy dostanú do rúk hormónom, ktoré práve absolvovali štúdium hudobnej skladby a s obrovským nadšením namiešajú mix, ktorý keď mi udrie do mozgu, dostanem ranu, ako keby som v teplom granku rozpustil LSD.

Začne sa čistenie mozgu a refresh genómu, ktorý si síce viem navodiť aj inak, ale toto je ten najjednoduchší spôsob. Navyše zaručene funguje a ten pocit trvá, kým z harleya nezosadnem, a ešte aj chvíľu potom. V tejto eufórii sa mi myšlienky skladajú inak ako „za triezva“ a dospel som k názoru, že by som sa rád podelil o to, čo sa v mojej hlave deje počas týchto výjazdov.“

