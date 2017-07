VYHRAJ AŽ TRI KNIHY !

Ohodnoť článok

Joy Fieldingová – Nie je tam

Stratené dieťa, rozvrátená rodina, osudný telefonát, ktorý vráti hrdinku do bolestnej minulosti.

Caroline Shipleyovej sa podlomia kolená, keď počuje v telefóne tie slová. V momente sa prenesie o pätnásť rokov späť do luxusného rekreačného strediska v Mexiku a do osudnej noci, keď sa jej zrútil svet. Ten výlet mal byť oslavou. Carolinin manžel Hunter ju presvedčil, aby nechali ich dve malé dcérky samy spať v hotelovom apartmáne a vo dvojici oslávili desiate výročie svadby v hotelovej záhradnej reštaurácii. Lenže keď sa vrátili do apartmánu, so zdesením zistili, že ich dvojročná Samantha zmizla bez stopy. Caroline prežíva dni, týždne a roky utrpenia. Musí sa vyrovnať s pozornosťou médií, ktoré ju označujú za chladnú ženu a neschopnú matku, a pritom sa usiluje zachrániť manželstvo. Rieši aj problémy staršej dcéry Michelle, ktorá sa k nej správa dosť negativisticky. A celý čas sa zúfalo drží nádeje, že Samantha sa jedného dňa objaví, no život ju znova a znova vracia do krutej reality. Caroline netuší, komu a čomu veriť. Vie len to, že niekto sa silou-mocou usiluje tajiť pravdu o tom, čo sa stalo jej dcérke.

Múza Jessie Burtonová – Múza

Olive Schlossová prichádza v 30. rokoch minulého storočia s bohatými rodičmi do Španielska na letný byt. Rada maľuje, no svoj talent musí pred otcom, viedenským obchodníkom s umením, tajiť. V prenajatej haciende sa zblíži so slúžkou Teresou a s jej nevlastným bratom, ambicióznym umelcom Isaacom, ktorý sníva o tom, že sa raz stane rovnako slávny ako jeho krajan Picasso. V tom čase sa už v Španielsku schyľuje ku krvavej občianskej vojne, ktorá neblaho zasiahne do osudov rodiny. O niekoľko desaťročí neskôr prichádza do Londýna karibská emigrantka Odelle Bastienová. Podarí sa jej zamestnať v prestížnom Skeltonovom inštitúte výtvarného umenia a náhodou objaví obraz, ktorého autorom je vraj istý Isaac Robles. Jeho záhadná smrť kedysi nadlho rozvírila vody umeleckého sveta. Rozruch okolo obrazu neutícha, šíria sa klebety a Odelle sa postupne zaplieta do siete intríg a klamstiev. Už nevie, komu a čomu môže veriť. Možno ani svojej tajomnej kolegyni Marjorie Quickovej, ktorá akoby vedela viac, než je ochotná prezradiť.

J. A. Redmerská – Skok do neznáma

Sienna Murphyová sa nikdy do ničoho nepustí bez vopred pripraveného plánu a všetky jej doteraz vychádzali. Hneď po promócii si našla prestížne zamestnanie a získala vytúženú stabilitu – až kým ju práca nezaviedla na slnkom zaliate pláže havajského Oahu a nepostavila jej do cesty sexi surfera Luka Everetta. Sienna prvýkrát prenechá opraty svojmu srdcu. Vďaka Lukovmu bezstarostnému šarmu sa spontánne a veľmi „nesiennovsky“ rozhodne na všetko zabudnúť a predĺžiť si pobyt na Havaji ešte o dva týždne.

Luke žije rýchlo a divoko. Po stretnutí so Siennou je presvedčený, že trocha neviazanej zábavy je práve to, čo jej chýba. Lenže keď medzi nimi namiesto zábavy prevládne vášeň, už nemôže poprieť, že cíti oveľa viac. Na odmietanie dlhodobých vzťahov však má dobrý dôvod. Neodváži sa Sienne sľúbiť naveky, pretože mu minulosť vraví, aká krehká vie byť budúcnosť. Môže sa napriek všetkým rizikám podariť skok do neznáma?