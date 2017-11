VYHRAJ AŽ TRI KNIHY A POTEŠ KAŽDÉHO Z RODINY Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Sara Pennypackerová – Lišiak Pax

Chlapec Peter a lišiak Pax sú nerozluční priatelia, odkedy Peter líščie mláďa zachránil. Lenže jedného dňa sa stane čosi nepredstaviteľné. Otec narukuje do armády a prinúti Petra vypustiť lišiaka späť do divočiny. O chlapca sa má postarať starý otec, päťsto kilometrov od domova. No pre Paxa tam nie je miesto. A tak sa chlapec – napriek blízkosti vojny – vyberie svojho lišiaka hľadať. Pax medzitým vytrvalo čaká na svojho chlapca a vydáva sa na vlastné dobrodružstvo… Oceňovaná autorka Sara Pennypackerová prináša čitateľom dojímavý príbeh o cene za vojnu a o sile priateľstva.

Erika Jarkovská – Posledný potomok

Univerzitný profesor Thomas Hardy sa práve rozišiel s manželkou a dospievajúcim synom, navyše mu nedávno umrela matka, s ktorou mal silné citové puto. Právnik mu v pozostalosti odovzdá jej denník. Minulosť matky Thomasa šokuje. Najmä však to, čo mu po celý život bolo odopierané spoznať: kto bol jeho otcom. Ako sa vysporiada s matkiným tajomstvom, ako nové skutočnosti ovplyvnia jeho kariérou poznačený život? Kto bol muž, ktorý ho splodil a čím v roku 1911 spôsobil senzáciu v celej Kalifornii? Dej historicko-spoločenského románu Posledný potomok sa odohráva na jeseň roku 1961 a na začiatku 20. storočia. Je to príbeh o citlivej rodičovskej a synovskej láske, najmä však o dojemnom a krehkom vzťahu ženy a muža, ktorým osud nedoprial prežiť spolu svoju lásku.

Simon Booker – Komu možno veriť

Morgan Vinová snívala o kariére veľkej novinárky, ale osud chcel inak. Na vysokej škole otehotnela a vychovala dcéru Lissu, ale manželstvo skrachovalo. Namiesto veľkej žurnalistiky sa teraz živí upratovaním domov zbohatlíkov a žije sama v plážovom bungalove. Osemnásťročná Lissa si lepšie rozumie s otcom a jeho extravagantnou partnerkou. Matku navštívi práve v čase, keď verejnosť ostro sleduje odvolací proces s Dannym Kilcannonom, matkinou detskou láskou. Usvedčili ho z vraždy jeho nevlastnej štrnásťročnej dcéry, čo Morgan považuje za justičný omyl a obetavo sa angažuje za jeho prepustenie. Súd napokon Dannyho oslobodí. Morgan potajomky dúfa v obnovenie starého romantického vzťahu a aj Lissa príťažlivému Dannymu začína dôverovať. Lenže o niekoľko dní krásne dievča bez stopy zmizne. Kto a najmä prečo má záujem o ututlanie zločinu? Majú spomienky z detstva aj po rokoch význam? Komu možno veriť? Boj o čas a dôveru sa začína.