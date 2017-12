VEĽKÁ SÚŤAŽ O 3 KNIHY Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Keďže máme Mikulášsky týždeň, máme pre Vás súťaž opät o tri vynikajuce knihy:

Elan Mastai – Dnešok nie je naposledy

„Vzrušujúci príbeh o cestovaní v čase a alternatívnych časových osiach s osviežujúco optimistickým pohľadom na budúcnosť ľudstva.“Andy Weir, autor bestsellera denníka The New York Times Marťan

Poznáte budúcnosť, ktorú nám predpovedali ľudia žijúci v päťdesiatych rokoch 20. storočia? Ich predstavy sa naplnili! V tom roku 2016, v ktorom žije Tom Barren, ľudstvo prekvitá v technoutopickom raji s lietajúcimi autami, pohyblivými chodníkmi a mesačnými základňami, v ríši, kde sa avokáda nekazia a punk rock nikdy neexistoval… Jednoducho nebol potrebný. Tom si však v tomto očarujúcom idealistickom svete nevie nájsť miesto, a to ešte predtým, ako sa mu život obráti hore nohami. Osudová nehoda ho položí na lopatky. Urobí unáhlené rozhodnutie, ktoré zásadne zmení nielen jeho život, ale aj samotnú štruktúru vesmíru. Pri cestovaní v čase nastane incident a Tom uviazne v našom roku 2016, vo svete, ktorý pokladáme za skutočný. Naša normálna realita mu pripadá ako dystopická pustatina. Keď však Tom objaví absolútne neočakávané verzie rodinných príslušníkov, kariéry a možno – naozaj iba možno – aj svojej spriaznenej duše, musí sa rozhodnúť. Napraví plynutie času a vzkriesi svoj utopický vesmír, alebo sa pokúsi založiť si nový život v našej neporiadnej, nepredvídateľnej realite? Pri hľadaní odpovede prejde viacerými krajinami, kontinentmi a časovými osami. Pokúsi sa zistiť, kto naozaj je a ako má vyzerať jeho – a naša – budúcnosť.

Brad Parks – Mlč ako hrob

Sudca Scott Sampson vedie dokonalý život, má prestížnu prácu a žije v kruhu milovanej rodiny. Ako každú stredu aj teraz sa chystá vyzdvihnúť svoje šesťročné dvojčatá zo škôlky a ísť s nimi na plaváreň. Jeho žena Alison mu však napíše esemesku, že po deti sa zastaví ona. Až večer si Scott uvedomí, že sa vrátila domov bez nich. A žiadnu správu mu vraj neposlala. Vtom zazvoní telefón a ten znamená začiatok ich nočnej mory. Niekto im zmeneným hlasom oznámi, že uniesol ich deti. Sudcu varuje, že ak sa počas najbližšieho pojednávania nebude riadiť jeho pokynmi, trest bude krutý. Prominentný sudca je zdesený, nikdy nič podobné nezažil. Obavy, podozrenia a nervozita sa stupňujú, v manželstve im to začína škrípať, Scott si zrazu nie je istý ani vlastnou ženou. Napriek tomu sa s Alison nezastavia pred ničím, aby deti dostali späť, bez ohľadu na to, akú cenu za to zaplatia.

Tomáš Vilček – Tomas World Expedition

Najradšej by som si zbalil veci a vypadol niekam ďaleko, ďaleko od všetkých povinností. Precestoval by som celý svet. Zabudol by som na problémy a žil si svoj cestovateľský sen.

Poznáte ten pocit? Vynára sa, keď máme plné zuby monotónneho života, keď nás opakovanie všedných dní náramne nudí. Tomáš si túto túžbu splnil. Hneď po vysokej škole sa rozhodol uskutočniť to, nad čím väčšina z nás doživotne iba premýšľa. Cestovateľská vášeň ho prinútila zbaliť si caky-paky a vyraziť na vandrovku. Irán, Afganistan, India, Bolívia, Pobrežie Slonoviny a oveľa viac. Na ceste okolo sveta zažíva nevídané dobrodružstvá a stretáva mnoho inšpiratívnych ľudí. Ocitá sa zoči-voči občianskym vojnám, teplotným extrémom, pozerá sa do tváre tej najstrašidelnejšej chudobe… Popritom stopuje tisíce kilometrov a kempuje v divočine pod miliónmi jagavých hviezd. Cestuje v čase, aby sa nadýchol čarovnej histórie a dotkol fascinujúcich kultúr. V knihe odhaľuje aj citlivé rozhovory s miestnymi, ktoré odzrkadľujú obraz jednotlivých krajín. Tento skutočný príbeh vás vtiahne do silných exotík tak autenticky, až zabudnete, že sedíte doma a čítate knihu. Pridajte sa k Tomášovi, bude to vzrušujúca jazda svetom!

