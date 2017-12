VEĽKÁ SÚŤAŽ O 3 KNIHY VYDAVATEĽSKEJ ZNAČKY ODEON 5 (100%) 2 votes (100%)votes

Crème de la crème súčasnej i klasickej svetovej prózy. Vydavateľská značka ODEON predstavuje špičkovú tvorbu renomovaných svetových autorov ako napríklad Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Ernest Hemnigway, James M. Cain, William Faulkner, William Styron, Harper Leeová a celý rad ďalších.

Knihy v edícii ODEON vychádzajú v dvoch produkciách: ODEON Svetová klasika a ODEON Súčasná svetová literatúra. Tie čitateľom ponúkajú kvalitnú prekladovú beletriu, ktorá obohatí každú rodinnú knižnicu.

Súťažíme o:

Thomas Melle – Svet za chrbtom

V knihe, ktorú možno považovať aj za autobiografiu či literárnu spoveď, Thomas Melle otvorene a nekompromisne rozpráva o svojom prekliatí – bipolárnej poruche, duševnom ochorení známom aj pod starším názvom maniodepresia. Od prvej epizódy, ktorú autor zažil počas štúdia v Berlíne, opisuje striedanie depresie a mánie. Kým depresívne obdobia sú apatické a prázdne, v manických fázach ho opantá presvedčenie, že komunikuje s Picassom, Madonnou či modelkou Kate Mossovou. Osobné skúsenosti autora sa prelínajú s vecnými informáciami o tejto ťažkej psychickej poruche. Kniha je zároveň príbehom vyrovnávania sa s ňou, presiaknutá túžbou po „normálnom“, bežnom živote. Kým zo začiatku je autor chorobe bezmocne vydaný napospas a nechápe, čo sa deje, postupne jej začína rozumieť a prichádza na to, že predstavuje celoživotný údel, jeho spolužitie s chorobou je trvalé a musí sa na¬učiť žiť „s rukou na brzde“, pretože napriek podpore priateľov, vlastnému úsiliu a liekom sa môže kedykoľvek vrátiť.

Cynthia D´Aprix Sweeneyová – Hniezdo

Každá rodina má problémy, ale Plumbovci vyčnievajú ešte aj medzi tými najproblematickejšími. Roky napätia hromadiaceho sa pod povrchom vyvrcholia v jeden chladný októbrový deň v New Yorku. Melody, Beatrice a Jack Plumbovci sa zídu, aby si pohovorili so svojím charizmatickým, ale ľahkomyseľným starším bratom Leom, ktorého práve prepustili z protidrogového liečenia. Leo totiž prednedávnom zdúchol z bratrancovej svadby v aute spolu s príťažlivou devätnásťročnou čašníčkou. Za volant si sadol pod vplyvom drog aj alkoholu. Jeho následná nehoda ohrozí spoločný fond Plumbovcov zvaný Hniezdo, ktorého prostriedky majú súrodencom o niekoľko mesiacov konečne vyplatiť. Hodnota Hniezda nečakane vzrástla a všetci sa už dlho spoliehajú, že tie peniaze im pomôžu vyriešiť problémy, ktoré si sami spôsobili. Melody, vzorná manželka a matka žijúca na „lepšom“ predmestí, má na krku hypotéku a pred sebou hrozivú vyhliadku školného, ktoré bude musieť platiť dcéram-dvojčatám, až začnú chodiť na vysokú. Jack, obchodník so starožitnosťami, si tajne vzal pôžičku a zaručil sa za ňu plážovou chatou, ktorú vlastní so svojím manželom Walkerom. A Bei, kedysi sľubnej autorke krátkych poviedok, sa akosi nedarí dopísať dlho očakávaný román ani nájsť si partnera. Zachráni Leo súrodencov a tým aj ľudí, ktorých milujú? Alebo budú všetci musieť prehodnotiť starostlivo naplánovanú budúcnosť? Súrodenci spoja sily a pustia sa do boja so starými spormi aj súčasnými problémami. Za Leovu nehodu všetci napokon draho zaplatia v svojom citovom aj materiálnom živote a túžby musia prispôsobiť realite.

Paul Beatty – Odpadlík

Rozprávač Odpadlíka, ktorý sa narodil v „agrárnom gete“ Dickensu na južnom okraji Los Angeles, sa zrieka osudu Kalifornčana nižšej strednej vrstvy: „Umrel by som v tej istej izbe, v ktorej som vyrastal, a hľadel na pukliny v štukovom strope, ktoré sú na ňom od zemetrasenia v šesťdesiatom ôsmom.“ Vychoval ho osamelo žijúci otec, kontroverzný sociológ, a detstvo strávil ako subjekt psychologických výskumov s rasovým zameraním. Verí, že otcovo priekopnícke dielo sa zavŕši monografiou, ktorá vyrieši rodinné finančné problémy. Ale keď otca zabije výstrel policajta, uvedomuje si, že monografia nikdy nevyjde. Zostal mu len účet za pohreb. Rozprávač – odpadlík, pobúrený zákernosťou osudu a zlým stavom svojho rodného mestečka, sa rozhodne napraviť inú krivdu: vrátiť Dickens na mapu Kalifornie. Na pomoc si berie najslávnejšieho obyvateľa tejto mestskej časti, posledného žijúceho účinkujúceho v seriáli Malí uličníci Hominyho Jenkinsa a spustí najškandalóznejší projekt, ktorého súčasťou je obnovenie otroctva a segregácie na miestnej strednej škole a ktorý ho nakoniec privádza pred Najvyšší súd. Odpadlík Paula Beattyho je prenikavá satira o mladíkovi, ktorý nadobudol izolovanú mimoškolskú výchovu, a o rasistickom súdnom konaní. Spochybňuje posvätné princípy americkej ústavy, mestského života, hnutia za občianske práva, vzťahu medzi otcom a synom a svätého grálu rasovej rovnosti – černošskej čínskej reštaurácie. Je napísaný charakteristickým štýlom absurdnej literatúry, má schopnosť čitateľa rozosmiať i rozplakať, je hrozivou aj hrozivo zábavnou obžalobou našich čias.