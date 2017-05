SÚŤAŽ: V zdravom tele zdravý duch

Ohodnoť článok

Tento týždeň súťažime až o tri knihy, ktoré vám pomôžu tak v oblasti zdravia tela ako aj zdravia duše.

Prírodné psychofarmaká

Psychické problémy najrôznejšieho druhu sa nemusia liečiť len chemickými liekmi. O tom, ako sa s nimi vyrovnať prírodnou a prirodzenou cestou sa dočítate v knihe Prírodné psycho farmaká. Nájdete v nej prehľad psychických problémov s príslušnými rastlinnými liečivami bez vedľajších účinkov. V knihe okrem katalógu liečivých rastlín nájdete aj podrobné informácie o Bachových kvetoch či návod ako absolvovať „Liečivé cesty“. Vďaka prírodným liečivám môžete obnoviť svoj pokoj a istotu, získať novú energiu do života; naučíte sa lepšie zvládať náročné životné obdobia; osvojíte si samoliečebné sily svojho vnútra; odhalíte svoje potreby a objavíte úžasný svet liečivých rastlín.

Danšari – umenie upratovať

Sme zahltení vecami, hoci mnohé z nich nepotrebujeme alebo vôbec nepoužívame. Spôsob, ako s nimi nakladáme, ovplyvňuje celý náš život. Danšari – nové japonské umenie upratovať – ponúka návod, ako si urobiť poriadok nielen v priestore, v ktorom žijeme, ale v sebe samom. Riaďte sa tromi základnými zásadami danšari a zmeňte svoj život:– Veci nadobúdajú hodnotu tým, že ich používame (DAN).– Veci by mali byť v tomto momente na mieste, kde sú najviac potrebné (ŠA).– Veci sú najkrajšie, ak sú tam, kde majú byť (RI).Ak sa vám to podarí, zistíte, že všetko je zrazu ľahšie a máte sa lepšie. Z japonského originálu Dan-sha-ri (Japanese Magazine House Co., Ltd., Tokyo, 2009) preložila Hana Gavurníková.

Počúvaj svoje brucho

Alergie, astma, obezita, akné – toto je len zopár neduhov, ktoré môžu vzniknúť – a byť vyliečené organizmami žijúcimi v našom vnútri. Kľúčom je pochopiť, ako táto prelomová veda ovplyvňuje naše zdravie a nálady. V knihe Počúvaj svoje brucho sa novátorský vedec Rob Knight spojil s oceňovaným vedeckým novinárom Brendanom Buhlerom, aby nám vysvetlili – s humorom a názornými príkladmi –, prečo sú zistenia o mikroorganizmoch v našich telách také dôležité. Zdravie, nálady, spací režim, stravovacie návyky – dokonca i to s akou pravdepodobnosťou nás budú hrýzť komáre – to všetko môžu odhaliť maličké tvory žijúce v našich útrobách. Autori tejto knihy ponúkajú jedinečný a prekvapivý pohľad do vnútra ľudského organizmu, vďaka ktorému môže každý lepšie pochopiť ako si zlepšiť zdravotný stav.

Súťaž trvá od 10.5.2017 – 17.5.2017