Súťaž: Vyhraj pôvodný scenár knihy Fantastické zvery a ich výskyt

Ohodnoť článok

Pôvodný scenár Fantastické zvery

Spoznaj novú éru čarodejníckeho sveta s knihou Fantastické zvery a ich výskyt od svetoznámej autorky J.K. Rowlingovej.

Súťaž trvá od 23.3.2017 – do 29.3.2017

Fantastické zvery a ich výskyt

Objaviteľ a magizoológ M.L.O.K. (Mlok) Scamander sa vracia z cesty okolo sveta, na ktorej hľadal vzácne a nezvyčajné čarovné tvory. V New Yorku sa plánoval zdržať len krátko, no náhodná zámena jeho kufríka, z ktorého unikne niekoľko fantastických zvierat do mesta, jeho plány zmení a všetkým spôsobí veľké starosti…

Prečítajte si:

Prečítajte si novinku: Mestský mních. Buďte šťastní a úspešní!

5 kníh, po prečítaní ktorých budete chcieť cestovať